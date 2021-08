Live presentatie van de EDS-Prinsenstad veulencollectie

Op zaterdagavond 21 augustus vindt de EDS-Prinsenstad online veulenveiling plaats. Om geïnteresseerden een nog beter beeld te geven van de veulens uit de collectie worden, voorafgaand aan de veiling in de middag, de veulens gepresenteerd tijdens een live presentatie. Deze live presentatie vindt plaats op Landgoed Culitsrode (Hooge Mierde) en is zowel bij te wonen als bezoeker, maar ook te volgen via ClipMyHorse.tv.

Tijdens de live presentatie krijgt elk aanwezig veulen de tijd om nog één keer een goede laatste indruk te maken, waarna ze in de avond online geveild worden. EDS-team: “De veulens zijn in de afgelopen weken uiteraard flink ontwikkeld, waardoor de live presentatie weer extra informatie geeft aan potentiële kopers.” De veulens worden tijdens de presentatie getoond in dezelfde volgorde als dat ze online geveild worden in de avond.

De presentatie van de veulens start om 14.30 en gaat ongeveer twee uur in beslag nemen. Het is mogelijk om bij deze presentatie aanwezig te zijn, echter dient u dit (in verband met de coronamaatregelen) wel vóór 20 augustus kenbaar te maken per email naar [email protected] Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om aanwezig te zijn bij de live presentatie, dan is het ook mogelijk om de live presentatie te volgen via ClipMyHorse.tv.

Online veiling in de avond

Op dinsdag 17 augustus wordt de EDS-Prinsenstad online veulenveiling geopend voor biedingen. Mocht u mee willen bieden tijdens deze online veiling, dan dient u zich eerst hiervoor te registeren via de het online registratieformulier op de veilingwebsite. Zodra uw registratie volledig afgerond is, kunt u inloggen om de online veiling te volgen en een bod uit te brengen. Let op! Registreren is nu al mogelijk, maar de veiling gaat pas vanaf dinsdag open voor biedingen.

Op zaterdagavond worden om 18.30 uur de eerste veulens afgeslagen. Dit betreft een groep van zes

veulens. Vervolgens worden er tot 21.15 uur elk kwartier een groep van zes nieuwe veulens geveild. Zodra u bent ingelogd ziet u per veulen hoe veel tijd u nog heeft om een bod uit te brengen op het betreffende veulen. Wanneer er in de laatste minuut voor de sluiting nog een bod op een veulen komt, dan wordt de veiling voor dat betreffende veulen met 5 minuten verlengd.

Goede, diverse collectie

Met meer dan 70 veulens is er sprake van een uitgebreide collectie dressuurveulens. Toch valt niet alleen de kwantiteit op, maar vooral de kwaliteit. De hele collectie bestaat uit interessante dressuurveulens van diverse topstammen met goede bewegingen en mooie modellen.

Zo valt Riley Rules (Livius x Florencio I) op door zijn krachtige beweging en trotse uitstraling. Daarbij komt hij uit een moederlijn die al diverse sportpaarden bracht. Ook Rolls Royce (Dream Boy x Top Gear) heeft een pedigree om van te dromen. Vader Dream Boy liep recent nog op de Olympische Spelen in Tokyo. Moeder Toti Unique C-Two combineert daarbij het bloed van legende Totilas met Grand Prix hengst Charmeur en topvererver De Niro. Raniero (In Style x Santano) is ook een veulen om in het oog te houden. Dit hengstveulen beweegt zeer goed en met veel houding. Niet gek, want zijn moederlijn bracht eerder al de Grand Prix paarden Bosley B en Dreamboat.

Veterinaire rapporten

Heeft u interesse in één van de veulens en zou u vooraf de veterinaire rapporten in willen zien? Dit is mogelijk. Neem hiervoor contact op met [email protected]

Bron: Persbericht