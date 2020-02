Marcel van Manen treedt toe tot bestuur Veulenveiling Midden-Nederland

Marcel van Manen is zaterdagmiddag bij de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch officieel toegetreden tot het bestuur van Veulenveiling Midden-Nederland. Namens het bestuur werd Marcel verwelkomd door voorzitter Joop van Wessel.

Van Manen is al jaren actief betrokken bij Veulenveiling Midden-Nederland en was er in het verleden al voorbrenger en hoekman. Sinds 2016 maakt hij onderdeel uit van de selectiecommissie.

Nieuwe stap

Van Manen: “Ik vind het mooi dat ik deze stap nu kan zetten en onderdeel ben van het bestuur. Mijn vader Huib was een van de mede-oprichters van de veulenveiling, en zelf heb ik echt van alles voor de veiling gedaan en zit ik nu al een aantal jaar in de selectiecommissie. Ik denk dat ik vanuit mijn rol als bestuurder de verbinding tussen fokkerij en sport nog verder kan versterken.”

In voetsporen treden

Ook voorzitter Joop van Wessel is blij met de toetreding van Van Manen: “Marcel is al jarenlang nauw betrokken bij onze veiling. Het is natuurlijk extra bijzonder dat hij als het ware in de voetsporen mag treden van zijn vader Huib en de hele weg van voorbrenger tot bestuurslid heeft doorgemaakt. Marcel levert binnen onze selectiecommissie al een belangrijke bijdrage, waardoor ons bestuur unaniem achter deze stap stond!”

Bron: Persbericht