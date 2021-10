Merrie niet in, maar tussen publiek op Stal Brouwer Auction Tolbert: ‘Iedereen met de schrik vrij’

Voor degenen die gisteren de livestream van Stal Brouwer Auctions zaten te kijken was het schrikken: de merrie Hikina (v. Zirocco Blue VDL) springt in de veiling over de bakrand en lijkt daar in het publiek te landen. Maar er gebeurt een klein wonder, de merrie land precies tussen de tafels. En wordt direct ook gevangen. "Iedereen is met de schrik vrijgekomen. Er is zelfs niks kapot."

De mensen die de livestream keken, of op een andere plek in het publiek zaten, schrokken misschien, maar voor degenen aan de tafel waar de merrie naast landde, was het nog even andere koek. “Die mensen ken ik ook nog heel goed, die schrokken zich op het moment dat het gebeurde natuurlijk rot. Maar ze kwam precies op een plek waar niks stond en niemand zat. Een klein wonder. En gelukkig zaten er allemaal paardenmensen, die direct reageerden en haar onmiddellijk vingen. Ook de merrie mankeerde niks.”

Op het publiek maakte de sprong van moeders overigens indruk, de veiling van haar veulen werd even later afgerond. En deze Alcatraz Z (v. Allstar) bracht 7.500 euro op.

Bron: Horses.nl