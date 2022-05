Niels Bruynseels doet inkopen bij Horsedeals

Gisterenavond kenden de May Deals hun finale. De online veiling van HorseDeals.Auction verliep alweer zeer succesvol met ook nu weer veel (nieuwe) interesse vanuit het buitenland. Niemand minder dan Niels Bruynseels had zijn oog laten vallen op HorseDeals Prince Lovely. Deze hengst is een nakomeling van Tobago Z uit Notre-Dame van ’t Roosakker die zelf 1,50m springt en een kleindochter is van Electra van ’t Roosakker (1,60). Hij verhuisd voor 19.000 euro naar de Stallen van Bruynseels.

Een koper uit Mexico verzekerde zich van twee veulens: Wish van’t Koningsbos (Eldorado vd Zeshoek x Fleur de Kalvarie) ging voor 16.000 euro onder de hamer en HorseDeals Princess Breath-taking (Donthargos x Notre Dame van’t Roosakker) is verkocht voor 15.000 euro.

Aganix du Seigneur levert veilingtopper

Het duurste veulen uit deze collectie was Agaxinne v/d Braembeier (Aganix Du

Seigneur x Britt van’t Roosakker). Britt sprong zelf op 1.40m niveau en gaf reeds

een nakomeling die presteert op 1.55m niveau. Agaxinne verhuisd voor 34.000

euro naar Brazilië.

Viermaal Chacco Blue

Chacco Blue mag natuurlijk niet ontbreken en was viermaal vertegenwoordigd in deze collectie. HorseDeals Prince Attractive ging ook onder de hamer voor 34.000 euro, hij is een zoon uit Prima Donna van ’t Roosakker, dochter van Kassandra (volle zus Kassander) en kleindochter van Electra (GP 1.60 met Jos Lansink)! Het merrieveulen HorseDeals Princess Dazzling is een dochter van Chacco Blue uit Iliana van Klapscheut, een rechtstreekse dochter van de 1,60 merrie Coriana van Klapscheut. Zij werd verkocht voor 30.000 euro.

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die

meegeboden hebben en wenst haar klanten alle succes met hun aankoop. We

kijken alvast vol goede moed uit naar de volgende online veiling tijdens de July

Deals van 25 Juli -1 augustus.

Bron: persbericht