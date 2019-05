Nieuwe Borculo dressuurveulenveiling op Outdoor Gelderland

De organisatie van Veulenveiling Borculo introduceert de Borculo CDI Veulenveiling. Deze nieuwe veiling van een vijftal dressuurveulens zal op zaterdag 6 juli tijdens het dressuurgala van Outdoor Gelderland haar première beleven. De Borculo CDI Veulenveiling is de tweede veiling die de organisatie van Borculo in jubileumjaar 2019 lanceert en de vierde veiling in totaal onder de paraplu van Veulenveiling Borculo.

Eind april werd afgetrapt met de eerste editie van de Borculo Online Veulenveiling. Vervolgens staat op vrijdag 24 mei de tweede editie van de Borculo CSI Veulenveiling voor springveulens op het programma op Jumping Schröder Tubbergen. In navolging van deze CSI-veiling introduceert de organisatie nu dus de CDI-veiling voor dressuurveulens. Het veertigste seizoen van de eerste veulenveiling in Nederland wordt afgesloten met de Borculo Elite Veulenveiling, die al sinds 1979 op de kalender staat. Op woensdag 28 augustus (springveulens) en donderdag 29 augustus (dressuurveulens) vindt deze plaats bij PSC Lichtenvoorde te Vragender.

Exclusief

Jan Markink, voorzitter van de organiserende Stichting Nationale Eliteveiling Borculo, is enthousiast over het nieuwste initiatief: “Met de Borculo CDI Veulenveiling erbij bieden we als vooruitstrevende veilingorganisatie een uniek en compleet aantal veilingmogelijkheden aan, uitgesmeerd over het veulenseizoen. Ik ben ook de organisatie van Outdoor Gelderland dankbaar. Op deze wijze kunnen we een passend platform voor een veiling van exclusieve

dressuurveulens aanbieden. Ik denk dat we elkaar hier goed hebben gevonden. Dit initiatief sluit aan bij de wens van Outdoor Gelderland om tot een aantrekkelijk en gevarieerd programma voor de dressuur te komen.”

(Genetische) link

Niet voor niks heeft het dressuurgala, dat in de avond van 6 juli zal plaatsvinden, het thema ‘Zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter’ gekregen. Tijdens de derde editie van deze populaire dressuuravond wordt het publiek ook een bijzondere pas de deux voorgeschoteld, waarbij bekende dressuurruiters met hun zoon of dochter in de ring verschijnen. Daarnaast bestaat het programma onder meer uit een door Anky van Grunsven verzorgde clinic en zullen Emmelie Scholtens en Marieke van der Putten met opvallende hengsten acte de présence geven.

Bij verschillende onderdelen zal er een (genetische) link bestaan met de veulencollectie van de CDI veiling. Een duidelijke link met Veulenveiling Borculo wordt sowieso gerealiseerd door Bart Veeze. Hij verschijnt met de op de Borculose veiling verkochte hengst Imposantos in de baan op het concoursterrein van Sportcentrum Papendal.

Bron: Horses.nl/Persbericht