Nog één week tot Veulenveiling Prinsjesdag

Aanstaande dinsdag 15 september is het zover; de jaarlijkse eliteveiling Veulenveiling Prinsjesdag. 24 dressuurveulens en 38 springveulens komen onder de hamer van Koen Olaerts op het KNHS Centrum in Ermelo. Vanwege de coronamaatregelen is er slechts beperkt ruimte voor gasten, dus indien u aanwezig wilt zijn, bestel dan snel uw VIP-kaarten!

De verkoop van de VIP-kaarten voor Veulenveiling Prinsjesdag is inmiddels geopend en het maximale aantal bezoekers is bijna bereikt. Wilt u aanwezig zijn op dinsdag 15 september om de veiling live bij te wonen? Meld u zich dan snel aan via [email protected].

VIP-kaarten

Vanwege de coronamaatregelen is er slechts een beperkt aantal plaatsen voor gasten – indien u de veiling graag live wilt bijwonen, kunt u gebruik maken van één van de VIP-arrangementen. VIP-tafels worden dit jaar voor vier personen ingericht en tevens zijn er tafels voor twee personen beschikbaar. Als VIP-gast krijgt u een VIP-diner met een drankarrangement en hapjes; dit alles om u ook in 2020 de unieke sfeer van Veulenveiling Prinsjesdag te laten ervaren.

Programma dinsdag 15 september

12:00 – 13:30 uur: Bezichtigen veulens

13:30 uur: Ontvangst VIP-gasten

14:00 uur: Start veiling

Livestream & online bieden

Kunt u niet aanwezig zijn? Geen probleem, Veulenveiling Prinsjesdag is volledig live te volgen via de livestream van ClipMyHorse.TV en tevens kunt u online uw biedingen uitbrengen. Registreren als online bieder kan via online.prinsjesdag.eu/register.

Goede doel: onderzoek naar behandeling melanoomkanker

Dit jaar heeft Veulenveiling Prinsjesdag als goed doel het onderzoek naar de behandeling van melanoomkanker gekozen. Een deel van de opbrengst van het Quabri de l’Isle-merrieveulen Quality of Darena WD Z zal worden gedoneerd aan dit onderzoek.

“Dit voorjaar is onze jarenlange trouwe bestuurder Willem Dekker overleden aan de gevolgen van melanoomkanker”, vertelt Veulenveiling Prinsjesdag-voorzitter Arjan van der Waaij. “In samenspraak met familie Dekker, heeft het bestuur van Veulenveiling Prinsjesdag besloten dit jaar het goede doel in het teken te zetten van onderzoek naar de behandeling van deze ziekte.”

Willem Dekkers vrouw Anja en dochters Mariëlle en Yvette besloten hierop hun merrieveulen Quality of Darena WD Z beschikbaar te stellen.

Bekijk de exclusieve veulencollectie van Veulenveiling Prinsjesdag op www.prinsjesdag.eu. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via [email protected] of door te bellen naar +316 10469127 (Linda Mailly).

Bron: Persbericht