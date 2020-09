Nooit eerder aangeboden bloed in Trigon Foal Auction Group 1

De Trigon Auctions Group 1 categorie staat voor bijzonder en bewezen bloed dat zelden op een veiling te vinden is. En voor de laatste Group 1 veiling van het seizoen is Trigon Auctions, de veiling rond Stal Tops, VDL Stud en Frederik De Backer, daar zeker in geslaagd.

Zo is lot nummer 1 meteen een voltreffer met de volle broer van de hengst Vannan die recent zijn 5* Grand Prix debuut maakte met de jonge Jeanne Sadran en bij iedereen de mond liet open vallen door zijn eindeloze vermogen.

Padaone (Diamant de Semilly x Kannan), volle broer Vannan. Foto: Trigon Auctions

Grand Prix

Het merrieveulen Benanda VDL is een dochter van de haast onbereikbare Bacardi VDL uit Grand Prix merrie Banda de Hus van Kevin Staut. Ook het merrie veulen Palermo is uit een 5* Grand Prix merrie gefokt, namelijk Valencia van Peter Wylde.

Cancun VDM

Uit een volle zus van Albert Zoer’s Cancun VDM komt Domino van Heechhiem met lot nummer 2. Nummer 3 Piereina-Tren is dan weer een zus van Grand Prix paard Wireina van Irma Karlsson en nummer 6 Cremona HE is gefokt uit een zus van 5* Grand Prix winnaar Seacoast Pebbles.

Stam Quickly de Kreisker

Portland VDL, van Carrera VDL wiens nakomelingen tijdens de Blom Cup hoge ogen gooiden, komt uit de stam van de geweldige Quickly de Kreisker.

Stam Bustique

Geluksnummer 13 is voor Happyfly AVO’s voorbehouden, die gefokt is uit de volle zus van Dame Blanche van Carry Huis in’t Veld, op haar beurt een dochter van Grand Prix merrie Noor die een zus is van Bustique.

De laatste in het rijtje is een halfbroer van Henrik von Eckermann’s 5* paard Forever.

McLain Ward

De Amerikaan heeft een stevige vinger in de Trigon-pap want nummer 7, Pommelien heeft de volle zus van zijn succesmerrie Goldika als grootmoeder en nummer 5, Panamarenko van Kallmar heeft dan weer de volle zus van Supertrooper als grootmoeder.

EK Medailles

Op het einde van de veiling die in blokken van 5 minuten per 2 veulens afloopt zit als nummer 10 de half broer van Gregory Wathelet’s MJT Nevados S die met de Belgische ploeg goud won op het EK in Rotterdam.

Als 11e staat het merrieveulen Canim Falls DB Z die als grootmoeder de enige volle zus van Mylord Carthago kent. Mylord won team zilver op het EK in Madrid.

Waldemar won team goud op het EK voor Juniors in Arezzo met Christie Pritchard, voorheen met Jody Van Gerwen en uit diens zus is nummer 12 gefokt, Paris van Eldorado van de Zeshoek.

Paris (Eldorado vd Zeshoek x Berlin), zus van Waldemar – Foto: Trigon Auctions

Trigon Auctions loopt tot woensdagavond 9 september en vanaf 20u sluiten de loten in blokken, per 5 minuten. Om te bieden dien je geregistreerd te zijn en informatie is te verkrijgen via Janko van de Lageweg (+31 6 51 81 52 25) of Frederik De Backer (+31 6 38 37 44 62).

www.trigonauctions.com

Bron: Persbericht