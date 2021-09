Nu of nooit: laatste Brouwerveiling van dit jaar in Tolbert

Ook in de laatste editie van Stal Brouwer Auctions 2021 valt genoeg te kiezen. Op zaterdag 2 oktober komen in Tolbert bijna tachtig veulens onder de hamer; bijna evenveel in de dressuur- als in de springrichting. Bekijk de collectie en bied online of ter plekke mee!

In de springrichting zien we wederom veulens uit stammen waar veel sport uitkomt. Neem bijvoorbeeld het stoere hengstveulen Razvan Sam (Eldorado vd Zeshoek x Dollar du Murier). Sowieso twee tophengsten die zichzelf dubbel en dwars bewezen hebben, maar ook de moederlijn heeft het nodige gebracht. Zo komen 1,60 m.-paarden Waloubet (Baloubet x Jalisco B) en Kapital Girl (Jalisco B x Zeus) uit deze Kattebel-stam.

Olympisch bloed

Raspoetin BS (Emir R x Cantos) is een vermelding waard. Tweede moeder Hestherette bracht onder andere twee 1,50 m.-paarden, één 1,45 m.-paard en een tweesterren eventer. En wat te denken van Rebel G (Grandorado TN x Verdi TN)? Zijn grootmoeder (v. Heartbreaker) bracht onder andere It’s me G (v. Eldorado vd Zeshoek), die momenteel op 1,45 m.-niveau loopt in Finland. Ook Righlander (Highlander vd Kalevallei x Cornet Obolensky x Chello III) heeft een veelbelovend genenpakketje meegekregen.

Wie fan is van Colorit Z (Coriano x Capitol I) kan in Tolbert ook goed shoppen: er zijn er drie. Het enige merrieveulen van Colorit Z, de goed gemodelleerde schimmel Claire SH Z uit een Padinus-moeder, is wellicht interessant voor de eventingruiter- of fokker. Grootmoeder Vera (v. Oberon du Moulin) is namelijk de moeder van Janneke Boonzaaijers’ Olympische ACSI Champ de Tailleur.

Dressuurpareltjes

Ricardo VH (Ladignac x Uphill) is één van de pareltjes van de dressuurcollectie. Dit hengstveulen, gefokt door de gebroeders Van Halen, komt uit dezelfde stam als de Drents veulenkampioen van dit jaar: Ramiro VH (Livius x Kansas C). Op de video is te zien dat appel hier niet ver van de boom valt. Ook mooi gefokt is de royale hengst Resperado. Zijn vader is Desperado, die zich in Aken vorige week nog bewezen heeft door de 4* Grand Prix te winnen met ruim 83%, uit een moeder die fenomeen Totilas als vader heeft. Beter kan toch eigenlijk niet?

Bekijk hier de hele collectie