1e Trigon veiling: Cumano levert veilingtopper met 20.500 euro

Trigon Auctions heeft gisteravond de eerste veulenveiling van het seizoen afgesloten met de verkoop van 10 van de 11 gepresenteerde veulens. Het duurste veulen van de avond was Smirnoff Ice, een hengstveulen van Cumano uit de volle zus van de Olympische merrie Derly Chin de Muze, die ook de moeder is van Aken Grand Prix-winnaar Killer Queen. Een strijd tussen twee Duitse bieders en een Nederlandse klant eindigde in een verkoop van het veulen naar Duitsland.