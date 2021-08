Olympische medaillewinnaars beïnvloeden collectie Exclusive KWPN Jumping Foal Auction

Wat een ontknoping in de individuele Olympische springfinale! Stuk voor stuk zeer kwaliteitsvolle paarden en fenomenale ruiters die beslag wilden leggen op Olympisch eremetaal. Maar zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn, en daar kan niemand omheen op dit moment: Explosion W en Ben Maher. Hij doet zijn naam op alle fronten eer aan en vervulde zijn rol glansrijk als topfavoriet bij de individuele medailles. Het beste van dit alles, u kunt de volgende Explosion W, zo maar op stal hebben. In de allereerste editie van de Exclusive KWPN Jumping Foal Auction maakt zijn neefje Reaction W van ’t Studutch deel uit van de collectie.

Naast dat de moeder van Reaction een halfzus is van Explosion W, is zij gecombineerd met de dominerende Chacco Blue. Hij tekent ook voor het vaderschap van Explosion W en vele andere toppaarden. Op de Olympische Spelen namen maar liefst vier van zijn nakomelingen deel.

Next Beauville Z

En wat dacht u van de weergaloze prestatie van Maikel van der Vleuten met zijn Beauville Z? In deze collectie vindt u eveneens een nazaat van Bustique. Deze hengst maakt als vererver een behoorlijke opmars en heeft uit zijn eerste lichting direct een bronzen Olympische medaillewinnaar geleverd. Ronan d’n Hop voert naast het bloed van Bustique ook dat van Guidam, Burggraaf en Voltaire en is een halfbroer van het 1.60m-paard Demilion W (v. Emilion). Ook de Zottie/Lottie-stam gaat terug op Ronan d’n Hop.

Olympische legendes

Meervoudig Olympische medaillewinnaar Ratina Z is rechtstreeks te herleiden naar de pedigree van Riva Style VK. Deze dochter van Cornet Obolensky heeft als overgrootmoeder de volle zus van Ratina Z. Deze moederlijn barst van de topspringpaarden zoals de 1.60-paarden Gemma W (v. Luidam) en Chamir Z (v. Chellano Z). Met deelname aan twee Olympische Spelen, Olympisch teamzilver, Europees teamgoud en teamgoud op de Wereldruiterspelen is hij een van ’s werelds succesvolste paarden: Verdi TN. Zijn dochter heeft zijn looks en voert tevens het waardevolle bloed van Spartacus en Carthago Z.

Olympische Emerald

Emerald van ’t Ruytershof-dochter Rouelette ES is ook van goede komaf. Naast haar Olympische vader, is haar moeder het 1.50m-paard A.Vaantje R (v.Carinjo), waarmee Wout-Jan van der Schans succesvol was. En ook in de fokkerij heeft zij haar staat van dienst al bewezen. Zo bracht zij het 1.60m-paard Ideaal (v. Andiamo) en het 1.40m-paard Idiaal Special H.J. (v. Falaise de Muze). Ook de Grand Prix-paarden Robin Hood R (v. Calvados) en Ulrike R

(v. Ikoon) komen uit deze moederlijn.

Speciaal

Bent u op zoek naar iets speciaals, iets voor de (grote) sport en/of fokkerij? Dan gaat deze collectie u niet teleurstellen. De collectie is te bekijken op KWPN-veilingplatform. Het bieden start op maandag 9 augustus en de veiling loopt af op woensdag 11 augustus.

Tops International

De veiling vindt geheel online plaats, bent u aanwezig op de Blom Cup bij Tops International? Dan staat ons salesteam u daar graag te woord over deze getalenteerde veulens. Uiteraard kunt u ook meer informatie opvragen bij Wim Versteeg via 06 54 20 18 00 of [email protected]

Complete collectie.