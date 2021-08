Onafhankelijke selectie voor sleutel tot succes

Al 42 jaar is Elite Veulenveiling Borculo de bekendste veulenveiling van Nederland. De selectie wordt gedaan door een onafhankelijke selectiecommissie waardoor er een ijzersterke collectie is gepresenteerd waarbij er geen enkele concessie op kwaliteit is gedaan. Wie op zoek is naar topkwaliteit, kan bij Veulenveiling Borculo slagen. Bekijk hier de hele collectie.

Dressuurkampioenen

Nol Gerritsen en Wouter Plaizier selecteren de dressuurveulens. De twee heren hebben samen een schat aan ervaring en dat dit zich uitbetaalt bleek wel op de veulenkeuringen. Rose of Turona (v. Las Vegas) werd tijdens de centrale keuring kampioen. Direct daarna mocht de reservekampioen Rain-Beau GS (v. Le Formidable) zich opstellen. Maar er zijn meer kampioenen te koop. Lagertha LMD, eveneens een dochter van Las Vegas, wist te overtuigen bij het Oldenburg kampioenschap waar ze reservekampioen werd.

Hengstveulens van grote klasse

De merrieveulens deden goede zaken op de keuring. De hengstveulens wisten tijdens de videodagen voor kippenvel te zorgen. Rocco (v. Fürst Dior) is niet alleen goed gefokt, hij weet ook hoe hij moet lopen. Bewegen, dat kan ook Ruby Tuesday (v. Franziskus). Moeder Moulin Rouge slaagde al met 9’s voor de IBOP test. Een ander opvallend hengstveulen is Roitaine O, een zoon van de vererver Fontaine TN. Niet vaak excelleert een veulen in alle drie de gangen, maar Roitaine O doet dit. Nakomelingen van de hengsten Raven, Jameson RS2, Kjento, Totilas, Secret en meer maken de dressuurcollectie compleet.

Verervende hengsten

Pieter Jan Berkers en Floris van Leuken vormen al jaren de commissie voor de springveulens. Zij gaan met 1 missie op pad: veulens selecteren met een uitzonderlijke afstamming, voorzien van een goed model en een gemakkelijk bewegingsmechanisme. Nazaten van tophengsten Halifax van het Kluizebos, Tangelo van de Zuuthoeve, For Pleasure, Chacco Blue en Baloubet du Rouet zijn verantwoordelijk voor de collectie springveulens. Uiteindelijk draait het om sport in de pedigree en dat is goed gelukt.

Grootheden in de pedigree

Een van de highlights is absoluut Ristello M, een volle broer van Denis Lynch’s Cristello. De hengst is één van de grootheden van de huidige topsport. Op het laatste moment werd Aganix Rising (v. Aganix du Seigneur Z) geselecteerd. Moeder Lady D van ‘t Roosakker loopt zelf 1.40m en is de volle zus van Kassander van ’t Roosakker (Gregory Wathelet) en Kaprice (1.60m onder Kent Farrington). Dit hengstveulen behoort met zijn genen tot de absolute top. Grace Chateau Key SR Z (v. Grandorado TN) is nog zo’n topper. Dit merrieveulen komt uit de directe moederlijn van Itot du Chateau.

Online veiling

Net als vorig jaar is ook deze editie online. Organisator Annelou de Man: ‘’Vorig jaar is de online veiling uitzonderlijk goed gelopen. Dit jaar hadden we graag een live evenement willen organiseren, maar de huidige en grillige regelgeving zorgt voor een groot risico. Die tijd steken we liever in het promoten van onze mooie collectie bij potentiële kopers. We hebben veel (extra) beeldmateriaal opgenomen, zoals een unieke 180º video van de beenstand. Correctheid is een van onze paradepaardjes. Natuurlijk kunnen klanten ook de veulens thuis gaan kijken.

De volledige collectie is hier te bekijken.

Bron: Horses.nl