O’Neil T voor 40.000 euro naar Gestüt Sprehe

De door J. Tissingh uit Ruinerwold gefokte O'Neil T was vanavond op de Prinsjesdagveiling in Ermelo met een verkoopprijs van 40.000 euro de veilingtopper. De zoon van Desperados gaat zijn vader achterna bij Gestüt Sprehe. In totaal werden 56 van de 59 veulens verkocht voor een gemiddelde van 10.310 euro.

O’Neil T is een zoon van de Grand Prix-hengst van Kristina Bröring-Sprehe en heeft als moeder de elitemerrie Felicite L (v. Vivaldi).



Driemaal 30.000

Meteen na de eerste pauze ging de Glock’s Toto jr.-zoon Omaha Beach Texel voor 30.000 euro naar Egbert en Els Kruiswijk. De helft van de opbrengst was ten behoeve van Villa Pardoes.

Ook 30.000 euro werd betaald voor het hengstveulen Vie Romancee (v. Vitalis) en voor het merrieveulen Ophilia (v. Daily Diamond).

Nogmaals Van der Linde

Familie van der Linde had maar liefst vier veulens in de Prinsjesdagveiling. De imponerende Ovarieta Texel (v. Glock’s Toto jr.) werd afgeslagen voor 28.000 euro. De derde Glock’s Toto’s jr. uit de stallen van Van der Linde, Ojarieta Texel, ruilde van eigenaar voor 8.000 euro. De Governor-zoon Origineel Texel werd geveild voor 7.500 euro.

Imposante schimmel

Uit de stallen van Renken uit Vriescheloo, die onlangs nog Charming Lady verkochten voor 700.000 euro, hadden een imposante schimmel meegenomen naar de Prinsjesdagveiling. Dit merrieveulen uit de Daula-stam genaamd O Look at Me viel duidelijk in de smaak bij publiek. Zij werd geveild voor 20.000 euro.

Bron: Horses.nl