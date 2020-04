Ook Borculo kiest online veulenveiling

Na de Prinsjesdag Veulenveiling wordt ook de Veulenveiling Borculo een online veiling. Dat heeft de organisatie besloten in verband met het verlengen van de maatregelen rondom het coronavirus. De veiling vindt plaats op 26 en 27 augustus. De commissie is al volop aan het selecteren.

Om veiligheid van fokkers en kopers te garanderen is het noodzakelijk om de gestelde richtlijnen goed te volgen. Het verkopen van veulens gaat dit jaar door het virus anders dan we gewend zijn en daarom heeft de organisatie gezocht naar goede mogelijkheden om de veiling voort te zetten.

Duidelijkheid

“We hebben er al vroeg in het seizoen voor gekozen om duidelijkheid te geven over de vorm van de Elite veiling in augustus. Hiermee is het voor fokkers duidelijk hoe we de veulens gaan veilen en kunnen we ons volop richten om het kooppubliek te enthousiasmeren voor de collectie. We hebben een zeer innovatief marketingplan waarmee we er zeker van zijn dat we de veiling ook online tot een groot succes maken. Kwaliteit staat dit jaar, net als anders, voorop”, vertelt Annelou de Man.

Bron: Veulenveiling Borculo