Oostenrijk: 13.500 euro voor hengstveulen van Confess Color en merrieveulen van Bonds

Op de eerste online-editie van de Oostenrijkse veulenveiling werden twee veulens verkocht voor 13.500 euro: het hengstveulen Champion K (Confess Color x Toto Jr.) en het merrieveulen Wahre Liebe (Bonds x Lauries Crusador xx). In totaal werden er acht veulens voor 10.000 euro of meer verkocht.

Champion K komt uit de volle zus van de in Oostenrijk goedgekeurde kampioenshengst Traunstein K (Toto Jr. x United). Moeder Championesse K won in 2018 het Oostenrijkse Bundeschampionat en werd in datzelfde jaar kampioen van de merrietest. De moeder van de ook voor 13.500 euro verkochte Wahre Liebe, Weinfee, won haar merrietest en is in de sport uitgebracht tot de Lichte Tour. Er werd 12.250 euro betaald voor Buffon (Bohemian x Sezuan).

Complete uitslag.

Bron: Horses.nl