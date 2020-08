Opvallende veulens voor sport en fokkerij bij Veulenveiling Borculo

Deze week komen de 77 veilingveulens en 4 embryo’s van Veulenveiling Borculo onder de digitale veilinghamer. De collectie van de veiling staat bol van sport en prestatie. Nol Gerritsen en Wouter Plaizier zijn verantwoordelijk voor de selectie van de dressuurveulens. Pieter Jan Berkers en Floris van Leuken gingen op pad voor de meest interessante springveulens. Bieden is vanaf nu mogelijk, de veilingen lopen af op op 26 en 27 augustus.

Medailles op EK Jeugd

Met veel veulens van deze collectie kun je zowel de sport als fokkerij in volgens Nol Gerritsen. Toch steken er altijd enkele veulens uit boven de rest. “De Taminiau x Chippendale is wel heel interessant voor de fokkerij. Dit merrieveulen komt uit het stammetje van Parzival, Governor en TC Athene”, laatstgenoemde behaalde deze week nog een gouden teammedaille op het EK Jeugd en won twee keer individueel zilver met Jeanine Nieuwenhuis. “Zowel voor sport als fokkerij is dit een echte aanwinst.”

Vrij bloed

Ben je op zoek naar een veulen met zogenaamd ‘vrij bloed’? Dan beveelt Nol Gerritsen je de volgende veulens aan: “De Totilas is een heel modern veulen, maar ook de twee Valverde’s zijn veulens met vrij bloed. Dat maakt deze drie hengsten ook direct interessant voor de hengstenopfok. Lopen kunnen ze in ieder geval allemaal. Op Totilas-bloed ben ik zelf ook gek. Ik heb dit veulen drie keer gezien en iedere keer werd hij beter. Het is mooi als een veulen zich zo goed ontwikkeld.”

Must haves

De springpaardenfokkerij kent trends. Floris van Leuken geeft aan welk springbloed iedere springruiter of –fokker op stal zou moeten hebben. “Chacco-Blue is en blijft voorlopig super commercieel. In de veiling hebben we een merrieveulen van hem uit een goede Holsteiner-moederlijn. Dit veulen zou zowel voor de sport als fokkerij geschikt zijn.” Voor het eerst gaat Veulenveiling Borculo ook enkele embryo’s veilen. “Ook daarvan zijn er twee van Chacco-Blue. Het derde embryo is van Emerald, zijn bloed is ook uitermate gewild en helemaal in combinatie met de Roosakker-lijn.” Van Chacfly maakt een hengstveulen deel uit van de collectie. “Ook Chacfly is erg populair en is hier gecombineerd met het bloed van Heartbreaker en Darco.”

Hengstveulens voor de hengstenopfok

Welke hengsten en welke merrielijnen gaan het verschil maken in de toekomst? Oftewel, welke hengstveulens zijn interessant voor de opfok en eventuele hengstenkeuring? “Van Eldorado hebben we een heel apart veulen in de collectie. Zijn moeder is van Carthino en op deze stam is ook ingeteeld.” Van Emerald maken twee hengstveulens deel uit van de collectie. Eén Emerald is gecombineerd met de moederlijn van Qerly Chin en de andere heeft zowel een moeder en grootmoeder die op 1.60m-niveau heeft gesprongen waarbij de moeder ook al twee 1.60m-paarden heeft gegeven. “Dit zijn veulens met echt sport in de moederlijn.”

Unieke beelden

Uniek dit jaar zijn de 180 graden video’s. Van ieder veulen is er extra beeldmateriaal beschikbaar waarbij het beenwerk en de stand goed te beoordelen is. Op de website van de veiling is de video op iedere veulenpagina te downloaden. Dit jaar vindt de veiling online plaats en daarom heeft Veulenveiling Borculo zoveel mogelijk beeldmateriaal opgenomen om kopers de mogelijkheid te geven een goed beeld van de veulens te krijgen.

Bieden nu mogelijk!

Het is vanaf nu mogelijk om op de veulens te bieden. Woensdag 26 augustus eindigt vanaf 19.30u de veiling van de springveulens. Donderdag 27 augustus sluit de veiling van de dressuurveulens vanaf 19.30u.

Bron: Persbericht