Paardenveilingonline.com heeft interessante derde collectie

Paardenveilingonline.com komt na al twee zeer geslaagde edities, met de derde en laatste veulenveiling van dit jaar. De interessante collectie van deze beloftevolle veiling staat online en bevat naast zo’n dertig springgefokte veulens ook vier fokmerries en zes embryo's!

De veiling begint op 30 september en loopt af op zaterdag 3 oktober vanaf 20.00 uur. Dit is uw laatste kans om een veulen, fokmerrie of embryo te kopen voor een realistische prijs!

Interesse buitenland

De laatste veiling van Paardenveilingonline.com in augustus was, net als in juni, zeer goed verlopen en er was veel interesse vanuit het buitenland. Enorm populair was het embryo van Chacco-Blue uit Goya (v. Kannan), dochter van de 1.50m springende merrie Usha van het Roosakker (v. Chin Chin). Dit embryo is voor €15.500,- verkocht naar Polen. Het duurste veulen was het hengstveulen Haddaway Z (v. Heartbeat). Hij komt uit de merrie V.Amelusina12 (v. Germus R), die al verschillende top internationale springpaarden gaf. Voor €12.000,- is hij verkocht naar Polen. De gemiddelde prijs in deze veiling lag op ruim €5.400!

Mix van bewezen en jonge hengsten

In de komende veiling is een mix te vinden van interessante veulens van bewezen hengsten, maar ook van jonge, beloftevolle hengsten. Zo zijn er onder andere zeer interessante veulens van Tangelo van de Zuuthoeve, Hardrock Z, Opium van de Moerhoeve en Conthargos. Ook hengsten die niet veel gedekt hebben, maar wel al hele goede nakomelingen hebben gekregen, zoals Untouchable (v. Hors la Loi) en Omano BC (v. Cumano), zijn ook vertegenwoordigd. De populaire kampioenshengst Cornet Obolensky is ook goed vertegenwoordigd. Van hem zijn maar liefst een veulen, een fokmerrie en een bevroren embryo te vinden in de collectie!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. Niels Mulder, die met Alwin Scholten de organisatie achter Paardenveilingonline.com vormt, vertelt: “ We hadden de collectie voor de derde editie heel snel gevormd en we hebben zelfs ‘nee’ moeten zeggen. Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen.”

Lage kosten

“Wij onderscheiden ons als veiling door zowel de verkopende partij als de kopende partij hoog in het vaandel te houden. Dit doen we door de kosten voor iedereen laag houden. Voor ieder budget is er iets bij ons te vinden, van een veulen die voor een betaalbare prijs kan gaan, tot iets heel speciaals. We hanteren vaste kosten voor een inschrijving, maar ook bij verkoop. Een koper betaalt hierdoor nooit meer dan €750,- bij aankoop. In veel gevallen ligt dit bedrag zelfs lager.”

Registreren

Om te kunnen bieden, vanaf 30 september, dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com.

Bekijk hier de collectie van de tweede online veiling van Paardenveiling.com.