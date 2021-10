Paardenveilingonline.com: “Veel behouden voor de toekomst van de Nederlandse springsport”

Zaterdagavond liep de zesde veiling van 2021 van Paardenveilingonline.com af. Ook in deze editie was de belangstelling voor de beloftevolle embryo’s en kwaliteitsvolle springveulens enorm. Er werd flink meegeboden vanuit de hele wereld, toch blijven een heel aantal veulens en embryo’s behouden voor de toekomst van de Nederlandse springsport. Met een eindbod van 26.000 euro blijft het ingeplante embryo van Carthago in Nederlandse handen.

Dit toekomstige merrieveulen uit de merrie Pink v.d. Bisschop (v. Vigo D’Arsouilles) zal ingezet worden voor sport en fokkerij. Vader Carthago nam aan twee Olympische Spelen mee onder Jos Lansink. In de moederlijn gaat dit embryo terug op de befaamde stammoeder Usha van ’t Roosakker.

Gewild

De embryo’s waren weer zeer gewild. Zo werd het ingeplante embryo van Comme il faut, uit een directe dochter van de Grand Prix-merrie Ta Belle van Sombeke, voor 15.500 euro verkocht aan een Nederlandse eigenaar. Ook het ingeplante embryo van My Lord Carthago, uit een Franse moederlijn blijft in Nederland. Dit voor een mooi bedrag van 13.500 euro.

Spraakmakend

Het duurste veulen wisselde voor 17.000 euro van eigenaar na een spannend biedduel. Het betreft het hengstveulen Ringo Starr. Een zoon van de spraakmakende Belgische kampioenshengst O’Neill van ’t Eigenlo, die met McLain Ward een mooie toekomst voor zich heeft. Ringo Starr blijft ook in Nederland en zal opgefokt worden voor de hengstenkeuring.

Chacco Blue-dochter naar de VS

Voor een bedrag van 15.500 euro verhuist het interessant gefokt merrieveulen Rihanna GP (v. Chacco Blue) naar de Verenigde Staten, waar zij ingezet zal worden in de fokkerij. Chacco Blue heeft zich volop bewezen in de fokkerij met topnakomelingen, zoals Explosion W. Ook in de moederlijn zien we een goede sportstam met veel Grand Prix-hengsten.

Voor iedere portemonnee

Niels Mulder en Alwin Scholten, de drijvende krachten achter Paardenveilingonline.com, kunnen niet anders dan tevreden zijn over deze zesde editie van dit jaar. “Het was de laatste veiling van dit jaar waarin veulens in onze collectie waren opgenomen en ook nu konden we weer veel kwaliteit bieden en hadden we voor iedere portemonnee iets beschikbaar. Nog iedere veiling mogen we weer meer landen verwelkomen in onze veiling. Naast landen als Duitsland, België, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben we dit keer ook een veulen verkocht naar Iran. We zijn heel blij met al onze buitenlandse klanten, maar vinden het voor de Nederlandse springsport ook heel mooi dat een heel aantal kwaliteitsvolle veulens en embryo’s voor ons land behouden zijn. We kijken uit naar onze laatste veiling van dit jaar, in november.”

De gemiddelde prijs van de veulens lag op 6.000 euro, voor de embryo’s kwam dit bedrag uit op 13.000 euro. Bijna 90% van de veulens is daadwerkelijk verkocht.

Bekijk hier de gehele collectie.

Jonge springpaarden

Dit jaar organiseert Paardenveilingonline.com nog één veiling, die van 17 tot en met 20 november zal lopen. In deze veiling zullen talentvolle jonge springpaarden onder de virtuele hamer komen. Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw jonge springpaard? Of heeft u vragen over de veiling? Klik dan hier.