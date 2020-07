Zapatero VDL-dochter veilingtopper KWPN online veiling

In de KWPN online veiling werden in totaal 31 veulens geveild. De veilingtopper van vanavond is de springgefokte Patera-Ryal-K (Zapatero VDL x Indoctro). Dit veulen werd verkocht voor € 17.000 euro naar Polen.

De totaalopbrengst van de veiling was € 140.000 euro voor de 31 veulens die geveild zijn. De biedingen kwamen vooral uit Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden, Ierland en Duitsland. De Tobago Z- dochter Pinball werd verkocht voor € 10.000 euro naar Hongarije.

Dressuurveulens

Het duurste dressuurveulen van deze veiling is Princess Irene (Glock’s Toto Jr x Goodtimes). De donkervos merrie is verkocht voor € 9000 euro en blijft in Nederland. De nummer twee van de dressuurveulens is Picobella Dansa (Le Formidable x Dream Boy). Zij verruild haar thuis voor de Verenigde Staten en bracht € 7500 euro op.

Bron: KWPN