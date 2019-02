Peter Wetzelaer en Linda van Doorn in selectiecommissie Borculo

Twee jaar geleden maakte Veulenveiling Borculo schoon schip met een vrijwel geheel vernieuwde selectiecommissie. Inmiddels zijn er weer aanpassingen gedaan voor het komende seizoen: Nol Gerritsen en Eugène Reesink maken geen deel uit van de commissie en Linda van Doorn en Peter Wetzelaer zijn toegetreden. Marcel Sterrenburg en Emmy de Jeu blijven als scouts actief.

Linda van Doorn was zelf actief tot en met de Lichte Tour dressuur en was een aantal jaar verantwoordelijk voor het trainen van de hengsten in het KWPN Verrichtingsonderzoek. Tegenwoordig runt ze Linda van Doorn Sporthorses in Lienden. “Ik koop onder meer veulens aan om deze later op te leiden en daarnaast fok ik jaarlijks op bescheiden schaal.”

Kennis handel en sport

Peter Wetzelaer werkte een aantal jaar als ruiter bij Nico Witte en begon in 2014 met Stal Wetzelaer op twee locaties: bij Stal Witte in Schijndel en bij de familie van Goor in Herpen. Hij richt zich op de betere dressuurpaarden en koopt jaarlijks veulens aan. “Ik weet wat er gewenst wordt voor de sport en de handel, maar net zo goed ook wat niet gewenst is.”

Bron: Persbericht/Horses.nl