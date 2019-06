Prinsjesdag veilt topgenen op CSI Ommen

In navolging van de eerste editie in 2018 vindt dit jaar opnieuw een editie van Veulenveiling Prinsjesdag plaats tijdens CSI3* Ommen. Op zaterdag 3 augustus zal veilingmeester Koen Olaerts ’s avonds tien exclusieve toekomsttalenten aan de man brengen. Vorig jaar bleek al dat internationale topruiters hun slag sloegen tijdens deze veiling, en met de collectie van dit jaar wordt die kans alleen nog maar groter.

Belgische invloed

Opvallend is dat de helft van de collectie uit België afkomstig is. “Dat is in deze tijd onvermijdelijk, want de Belgische fokkerij heeft enorme stappen gemaakt de afgelopen decennia. Nergens vind je zó veel prestatiegenen als bij onze Zuiderburen”, legt selectiecommissielid Fred van Straaten uit. “We voelden ons als een kind in de snoepwinkel bij diverse Belgische fokkers. Fantastische veulens met de allerbeste pedigrees, en dat is precies waar we naar op zoek zijn voor Veulenveiling Prinsjesdag.”

Ommen én Ermelo

Ook selecteur Willem van Hoof kijkt reikhalzend uit naar de veilingen in Ommen én Ermelo, waarvoor inmiddels ook de collectie springveulens rond is. “Dit jaar konden we in een vroeg stadium de veulens voor Ommen selecteren en zijn we bewust op zoek gegaan naar iets oudere veulens, aangezien de veiling al begin augustus is. Ik denk dat de geselecteerde veulens zowel interessante vaders als moederlijnen hebben en de meeste veulens zijn nauw verwant aan topspringpaarden. En niet alleen op papier maar ook de veulens zelf zijn ronduit veelbelovend. Wat dat betreft hoeven we alleen maar te hopen dat ze in de juiste handen terechtkomen”, besluit Van Hoof.

Genetische pareltjes

Fred van Straaten: “We hebben voor de veiling in Ommen een interessante mix van merrie- en hengstveulens kunnen maken en daarmee denken we te voldoen aan de vraag van de kopers. Zo zijn we heel blij met bijvoorbeeld een merrieveulen van Cello van de Bisschop uit een dochter van Usha van ’t Roosakker, wat zowel voor de sporter als fokker een hele goede investering zal zijn. Daarnaast hebben we interessante merrieveulens van Opium JW van de Moerhoeve en Diamant de Semilly.

Carthago

Voor de sport en hengstenopfok maken eveneens genetische hoogstandjes deel uit van de collectie. “Geweldig dat we nog een heel apart hengstveulen van de Olympische topvererver Carthago hebben kunnen selecteren, en overtuigende hengstveulens zoals een Don VHP Z uit de stam van Gancia de Muze, een For Pleasure uit de stam van As Cold As Ice Z, een Poker de Mariposa uit de bekende Lottie-/Zottie-stam en een Diarado uit de sterke Niki-stam.”

Sport en fokkerij

Vorig jaar bewees de veiling in Ommen al haar waarde doordat sportmensen als Lucas Porter, Willem Greve en Hendrik-Jan Schuttert één of meerdere veulens aanschaften. Dit jaar kan er via WeAuction online in real-time worden meegeboden.

De volledige collectie is binnenkort te bekijken op www.prinsjesdag.eu. Ook de collecties voor de reguliere veilingen in Ermelo op 17 (springveulens) en 18 (dressuurveulens) september zullen hier gepubliceerd worden.

