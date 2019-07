Reesink: ‘EDS-Prinsenstad Veulenveiling mooie aanvulling op ons programma’

In de eerste editie van de EDS-Prinsenstad Veulenveiling komen ruim tachtig veulens onder de hamer. Bij de bijna zeventig dressuurveulens is vooral de invloed van Vivaldi en Totilas groot. "De dressuurveulens hebben we echt op beweging geselecteerd. Ook bij het springen hebben we een brede selectie en hebben we de veulens sportgericht beoordeeld", vertelt Eugène Reesink.

In maart dit jaar werd bekend gemaakt dat de EDS Veulenveiling dit jaar door een overvol wedstrijdschema niet meer plaatsvindt op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Het team van de veiling vond een nieuwe partner in Manege de Prinsenstad in Delft.

Mooie aanvulling

“We hebben bewust gekozen voor De Prinsenstad. Zij hebben veel ervaring met het organiseren van grote evenementen op hun uitgebreide terrein. Ook zijn er in het westen nog geen veulenveilingen maar wonen er wel veel ruiters. Een mooie aanvulling dus op ons programma”, vertelt Reesink.

Kwaliteit gehandhaafd

Het aanbod veulens was dit jaar groot, maar volgens Reesink zijn er kwaliteitsvolle veulens geselecteerd. “Er zijn veulens bij die al geselecteerd zijn voor de Nationale Veulenkeuring. Zo ook is er een jonge For Romance x Christ die een Oldenburgse elite-premie heeft ontvangen.”

Collectie

Tot collectie veulens behoren niet alleen directe nakomelingen van Vivaldi en Totilas, maar bijvoorbeeld ook van hun zonen Dream Boy, Vitalis, Desperado, Glock’s Toto Jr. en Governor. Het aanbod springveulens is nieuw op de EDS Veiling. Er komen onder andere nakomelingen van Casallo Z, Codex One en Dallas VDL onder de hamer.

Bron: Persbericht