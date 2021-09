Schockemöhle kaapt Balou du Reventon-zoon van Holsteiner Verband voor 50.000 euro

De laatste Flanders Foal Auction van het jaar stond volop in de belangstelling van professionals. Internationale springruiters, hengstenopfokkers en topstallen kwamen donderdagavond 23 september shoppen op Sentower Park en gingen met speciale springveulens naar huis. Twee werden er verkocht voor 50.000 euro, de gemiddelde prijs van de 37 verkochte veulens kwam op 21.270 gemiddeld uit en daarvan werden er tien online verkocht.

Een pittige strijd werd er gevoerd om het laatste veulen van de avond, Bello Philyra VV Z, een imposante zoon van de nummer twee in de Grote Prijs van Aken, Balou du Reventon, uit de 1.60m Grand Prix merrie Coriana van Klapscheut (Darco x Heartbreaker) die zelf ook fantastisch presteerde onder Eric Lamaze. De laatsten die nog boden, waren het Holsteiner Verband dat met een sterke delegatie aanwezig was, en Grand Prix-ruiter Florian Meyer zu Hartum, die Paul Schockemöhle aan de telefoon had. Schockemöhle won met 50.000 euro.

Chacco Blue uit moeder Tobago Z

Het andere 50.000 euro veulen blijft in België: Chack Blue (Chacco Blue x Mr.Blue), halfbroer van de 1.60m Grand Prix hengst Scuderia 1918 Tobago Z. De kans is groot dat we in de toekomst nog veel gaan horen van de ‘Flanders veulens’, gezien de adressen waar ze terecht komen. “Het betekent veel voor ons dat professionals vertrouwen in onze veiling en veulens hebben en steeds terugkomen om te kopen. We hebben weer een heel goede veiling gehad. Niet zo’n uitspatting als die in augustus, maar we moeten ook niet te verwend worden”, lachten Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “We kunnen op een geweldig veilingjaar terugkijken.”

Vier naar ‘Lewitz’

Paul Schockemöhle kocht in totaal vier veulens in Opglabbeek. Chagatine Z (Chacoon Blue x Acordplus) bijvoorbeeld voor 22.000 euro. Een royaal merrieveulen uit de moeder van de beroemde Catch me if you can. Misschien wel een koopje ten opzichte van vorig jaar toen hij op Flanders Foal Auction de halfbroer Come and Catch Me Z (Comme il Faut) voor 68.000 euro vastlegde. Ook naar Gestüt Lewitz gaan de hengst Cointreau LA Z (Chaclot x Untouched) uit de halfzus van Hardrock Z voor 24.000 euro en de merrie Eternelle Axelhoeve (Emerald x Casall) uit de stam van Corrado I en Chellano Z voor 18.000 euro.

Met het oog op de hengstenopfok bood het Holsteiner Verband 17.000 euro voor Espoir Z (Emerald x Montender) uit de stam van Corland en Corradina. De Amerikaanse broers en Grand Prix-springruiters Wilton en Lucas Porter werden voor 28.000 euro eigenaar van Kashmir van de Vosberg (Kashmir van Schuttershof x Clinton), een halfbroer van twee 1.60m en twee 1.50m Grand Prix springpaarden.

Drie naar Canada

Een vaste Canadese klant die zeer betrokken is bij de fokkerij was voor het eerst overgekomen met haar ouders en kocht ter plekke drie interessante merrieveulens. Daaronder Tangerina van het Maaskantje Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Colander) uit de halfzus van olympisch kampioen Explosion W met Ben Maher, voor 32.000 euro. Voor dit bedrag vertrekt Chac Star van de Berghoeve Z (Chacco Blue x Rubens du Ri d’Asse) uit de halfzus van Glock’s London naar Frankrijk. Stalgenoot Chac Blue van de Berghoeve Z (Chacco Blue x Diamant de Semilly) uit de bekende Gatoucha van ’t Roosakker krijgt voor 40.000 euro een nieuwe stal in Slowakije.

Alle prijzen

Bron: Persbericht