Snoepwinkel-Schijndel open voor ambitieuze veulenkopers

Op zoek naar een topper voor de toekomst? Aanstaande zaterdag, 18 september, kan er vanaf 19.00 uur geboden worden op een royale collectie spring- en dressuurveulens in de tweede veiling van Stal Brouwer Auctions. In manege Molenheide in Schijndel worden de veulens gepresenteerd en kan live geboden worden. Maar ook online bieden is mogelijk. Bekijk de collectie!

De collectie van veulenveiling Schijndel bestaat uit 55 spring- en 22 dressuurveulens. Bij de springveulens valt onder andere Remiro (Emir R x Odermus R) op; een atletisch hengstveulen met een hele goede galop. “Uit de lijn, afkomstig van Roelofsen in Den Ham, komt onder andere Namelus R. Hij komt uit de tweede moeder van dit veulen, Eamelusiena (Joost x Abgar xx). Remiro’s eigen moeder, W.Amelusina 17, bracht de 1,50 m.-springende C.Amelusina R 60 (v. Mister Blue) en Happy Boy (v. Indoctro), die het tot en met viersterrenniveau heeft geschopt in de eventing. Kortom: veel prestatie en veel bloed.”

Wie enthousiast is over deze afstamming maar zoekt naar een merrieveulen: ook R.Amelusina (Poker de Mariposa x Emir R) maakt deel uit van de veilingcollectie. De vosmerrie heeft C.Amelusina als grootmoeder en is dus nauw verwant aan Remiro.

El Barone-walhalla

Voor wie fan is van de onder Malin Baryard-Johnsson op 1,60 m.-niveau springende El Barone 111 Z (Emerald van ’t Ruytershof x Libero H) is deze veiling een snoepwinkel. Maar liefst vijf hengstveulens van de pas negenjarige sporthengst maken deel uit van de collectie. Een speciale vermelding verdient Rebel vd Kalevallei, vindt Marthijs Brouwer. “Dit is een El Barone uit een Numero Uno-merrie. En haar moeder is de welbekende Sissi van Schuttershof, waarmee Jur Vrieling 1,60 m. sprong. Zij is bovendien een volle zus van Kashmir van Schuttershof, die eigenlijk geen toelichting meer nodig heeft.”

In de vorige veiling in Borculo bracht een rechtstreekse nakomeling van Kashmir, het merrieveulen Don’t Tell Me What To Do (mv. Douglas), het meeste op. Voor 27.000 euro is dit veulen naar Zweden gegaan.

Dressuurveulens

Ook voor de dressuurliefhebbers zijn er genoeg interessante veulens in deze veiling. Neem Romantic Dream J.C., de Livius x Jazz x Houston. “Zijn tweede moeder is de moeder van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Grand Prix-henst Valeron (v. Sandro Hit)”, aldus Brouwer. “Sowieso komt er heel veel sport uit die stam. En Livius valt in positieve zin op in de fokkerij, dus ik verwacht wel dat daar interesse voor is.”

Ook Rose Mary (Glock’s Toto jr x Spielberg) is een interessant merrieveulen in de dressuurrichting. “Haar moeder is pas vier jaar en de tweede moeder is acht. Die zijn nog jong dus, maar de stam is absoluut interessant. Want verderop in die lijn vinden we Jeanine Nieuwenhuis’ TC Athene en Governor.”

Bekijk hier de complete collectie

Bron: Horses.nl/Stal Brouwer Auctions