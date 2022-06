Spanjaarden slaan slag op Verdener Auktion, 33.500 euro voor Valdiviani-zoon

Op de Verdener Auktion Online werden er maar liefst vijf veulens naar Spanje verkocht. Kampioensveulen Veuve Clicquot (Valdiviani x Sir Donnerhall I) bracht 33.500 euro op, Franco's Hitparade (v. Franco Nero) 24.000 euro, Bonna Royal (v. Bonjour) 20.500 euro, Dakota (v. Don Nobless) 18.000 euro en Vision Gold (v. Viva Gold) 15.500 euro.

So Secret (v. Secret) kwam voor 16.500 euro in Noorse handen en Juna (v. Jovian) blijft voor 15.000 euro in Duitsland. Candora werd het duurste springveulen van de veiling. Amerikanen betaalden 13.500 euro voor de Conthargos-dochter.

