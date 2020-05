Stal Brouwer zet in op fysieke veulenveilingen

Ondanks de coronacrisis probeert Stal Brouwer uit alle macht zijn vier veulenveilingen gewoon door te laten gaan. Brouwer: ''Ik wil alle veilingen fysiek laten plaatsvinden. Ik ga ervan uit dat dit in september weer kan.''

Marthijs en zijn broer Leo zijn verantwoordelijk voor de veulenveiling in Houten op zaterdag 5 september, veulenveiling Kerkemeyer in Borculo op zondag 13 september en voor veulenveiling Tolbert op zaterdag 26 september. De laatste veiling die Stal Brouwer dit jaar organiseert is veulenveiling De Mortel op zaterdag 3 oktober.

‘Genoeg afstand creëren is essentieel’

Door de coronacrisis zien de veulenveilingen er anders uit dan voorgaande jaren. ”We gaan natuurlijk alle aanpassingen doen die nodig zijn. Het creëren van genoeg afstand is bij de veilingen erg belangrijk. 1 september wordt bekend hoeveel mensen er mogen komen.”

‘Bij fysieke veiling worden meer paarden verkocht’

Brouwer vindt het belangrijk om de veiling fysiek te laten plaatsvinden. ”De fokkers hechten waarde aan een fysieke veiling. Dan is de verkoop beter en de sfeer van de veiling motiveert de kopers. Ik ben van mening dat een gewone veiling beter werkt dan een onlineveiling. Fysiek combineren met online is de sleutel tot succes.”

Alternatief voor fysieke veiling

Brouwer heeft ook een alternatief als de fysieke veiling niet plaats kan vinden door het coronavirus. ”De veilingen gaan in elk geval door, maar dan zonder publiek. Dan organiseren we de veulenveiling online met een livestream, zodat de kopers de veulens wel kunnen zien. De veulens worden dan ook online gepresenteerd. Voordat de veiling plaats vindt staan er ook filmpjes van alle veulens online op onze website. Dan kunnen de kopers zowel telefonisch als online bieden op de veulens. Dan ben ik wel als veilingmeester op de locaties aanwezig.”

Buitenveilingen

Stal Brouwer kan kiezen voor fysieke veilingen, omdat de accommodaties daarvoor groot genoeg zijn. ”Bij de accommodaties waar de veilingen worden georganiseerd zijn grote overdekte pistes aanwezig. Hierdoor kunnen we de veiling groot opzetten, zodat we genoeg afstand kunnen houden van elkaar. Op een kleine accommodatie had het niet gekund. Borculo is een buitenveiling en als het weer het toestaat wordt Houten ook een buitenveiling. Deze veilingen zouden oorspronkelijk binnen worden gehouden. Als de veilingen toch binnen moeten worden gehouden vanwege het weer, kunnen we deze nog steeds ruim opzetten.”

Aanmelden via website

”We hebben in elk geval een livestream voor de mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn en een bod willen uitbrengen. Alle gasten die willen komen, moeten zich wel aanmelden via de website. Dan zijn ze ook verzekerd van een plek op de tribune”, aldus Brouwer.

Bron: Horses.nl