Starsale: 16.000 euro voor Ferdinand-zoon On Demand

Het door Kim Jongsma-Jacobi gefokte hengstveulen On Demand (Ferdinand x Davino V.O.D.) werd gisteren voor 16.000 euro verkocht in Tolbert. Het NVK-veulen (achtste plaats in de eerste ring) was daarmee de topper van de eerste grote veulenveiling van dit seizoen, de Starsale. Nog een veulen bracht meer dan 10.000 euro op: de door D. Mozes uit Veenwouden gefokte O.Despo M (Desperado x Sorento), ook een NVK-veulen (vierde plaats in de eerste ring), werd verkocht voor 12.000 euro.

Het duurste springgefokte veulen was met 9.500 euro Oakland VL (Carrera VDL x Quasimodo Z). Dit hengstveulen werd gefokt door B.M. van Lennep. Het grootste deel van de veulens ging voor prijzen tussen de 5.000 en 8.000 euro.

*meer nieuws volgt*

On Demand

Bron: Horses.nl

