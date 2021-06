Succesvolle eerste Deense veulenveiling bij Blue Hors

De eerste veulenveiling van Deens Warmbloed werd afgelopen weekend gehouden bij Blue Hors. Er werden 17 veulens aangeboden, waarvan 16 veulens wisselden van eigenaar. De gemiddelde prijs was 15.000 met als uitschieter Livia (v. Vitalis) die voor 30.500 euro naar het Duitse Gestüt Vorwerk gaat.

Het hengstveulen met het hoogste bod was Ribjergs Special Select (v. Secret). Hij werd voor 25.000 euro verkocht aan Anne Lyngbye & Per Skjærbæk, die ook het merrieveulen Abkærs Vitalina (v. Vitalis) kochten. De helft van de veulens blijven in Denemarken, de andere veulens zijn verkocht naar Duitsland, Noorwegen, Spanje, Zweden en de VS.

Bron: Horses.nl / Nadwa