Symposium voor fokkers: ‘Omdat jong leven leven kwetsbaar is’

Op donderdagavond 9 april vanaf 19.30 uur organiseert Grand Prix Sales speciaal voor fokkers het symposium 'Omdat jong leven kwetsbaar is' op de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht. Drs. Mathijs Theelen en drs. Esther Siegers, beiden Europees Specialisten Inwendige Ziekten Paard en samen verantwoordelijk voor de Veulenbrigade, geven essentiële tips en adviezen rondom de geboorte van veulen(s) en wat je zelf kunt doen bij problemen.

Samen met de hiertoe speciaal opgeleide ‘Veulenbrigadiers’ zullen zij tevens een inkijkje geven in het werk van de Veulenbrigade, en wat de Veulenbrigade kan betekenen voor pasgeboren, ernstig zieke veulens. Dirk Willem Rosie zal als dagvoorzitter het symposium begeleiden.

Drs. Mathijs Theelen legt uit: “Elk jaar weer zijn er veulens die kort na hun geboorte ernstig ziek worden. Bij de Veulenbrigade streven wij ernaar om deze veulens de best mogelijke zorg te bieden, en doen wij innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Het jonge leven krijgt daarmee de beste behandeling én de beste kans op een gezonde toekomst.”

Goed doel

Het fonds Vrienden Diergeneeskunde zet zich in om nog meer onderzoek naar innovatieve behandelingen bij veulens en de aanschaf van gespecialiseerde apparatuur mogelijk te maken. Grand Prix Sales vindt dit een mooi streven, en heeft Vrienden Diergeneeskunde als hun Goede Doel voor 2020 omarmt. “Er is niets mooiers dan een gezond, blij veulen. Om elk veulen de kans te geven op een gezonde toekomst, steunen wij de Veulenbrigade via Vrienden Diergeneeskunde. Alle opbrengsten van het symposium op 9 april a.s. gaan daarom naar de Veulenbrigade. Daarnaast worden op de veulenveiling op 3 juli (springveulens) en 4 juli (dressuurveulens) op CSI Twente twee veilingstukken geveild. De opbrengsten hiervan zijn ook voor de werkzaamheden en de onderzoeksactiviteiten van de Veulenbrigade bestemd”, aldus Sannah Angenent.

Veulenbrigade

De Veulenbrigade van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht is de enige plek in Nederland waar veulens 24 uur per dag intensief behandeld en verzorgd kunnen worden onder directe bewaking van speciaal hiertoe opgeleide ‘Veulenbrigadiers’. Hiermee krijgen de veulens het hoogste niveau van intensieve zorg. De Veulenbrigade wordt ondersteund door het ANBI fonds Vrienden Diergeneeskunde. Zij steunen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, uniek veterinair onderwijs en innovatieve patiëntenzorg, ontwikkeld en uitgevoerd door de dierenartsen en onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.

Bron: Grand Prix Sales