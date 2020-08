Indian Rock-zoon prijstopper op KWPN-online veulenveiling

In de derde editie van de KWPN online veulenveuling werd de Indian Rock-zoon Phyliss (mv. Ampere) de prijstopper. Voor 9.500 euro werd dit hengstveulen gekocht door Rinus Blom en Wendy Scholten. “Vorig jaar heb ik er ook al eentje via dit platform gekocht en die lijkt heel goed”, zegt Scholten over de aankoop. “Rinus Blom wilde bij deze graag meedoen.”