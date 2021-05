Toekomstige sportpaarden en hengstenpotentieel te koop bij Veulenveiling Borculo

De Early Summer auction is een primeur voor Veulenveiling Borculo. Niet eerder werd er een vroege online veulenveiling georganiseerd. "Er is vraag en aanbod, reden genoeg om veiling te organiseren", aldus organisator Annelou de Man. De collectie met 18 dressuur- en springveulens en 3 embryo’s komt donderdag 3 juni onder de veilinghamer. Bekijk hier de collectie.

Nol Gerritsen en Wouter Plaizier zijn verantwoordelijk voor de selectie van de dressuurveulens. Ze kwamen thuis met veulens die bovengemiddeld bewegen, interessant gefokt zijn en over veel uitstraling beschikken. In het merrieveulen Raya L.E. worden kampioenen met elkaar verbonden. Vader Fontaine TN maakt steeds weer indruk met zijn nakomelingen en maakt zichzelf dan ook meer dan waar als fok- en sporthengst.

Moeder Imala L.E. is ook een bekende naam. Ze werd kampioen van de Centrale Keuring Noord Brabant en behaalde een 4e plaats in de koninginnenrubriek van de Nationale Merriekeuring in 2016. Fontaine TN heeft twee ijzers in het vuur, Rolex (mv. Governor) laat zien dat hij het bewegen niet van een vreemde heeft.

Biedduel op herhaling?

Vorig jaar zorgde Pascoe (v. Le Formidable) voor een enorm biedduel die door de hele wereld gevolgd werd. Ook dit jaar prijkt er een Le Formidable nazaat de collectie; Rhomealinja (mv. Contango) is een charmante dochter van de kampioenshengst. Racoon heeft een pedigree om van te watertanden. Als zoon van Sir Donnerhall uit een Vivaldi moeder en uit de fokkerij van Huub van Helvoirt, zijn de verwachtingen hooggespannen.

Jonge hengsten

Het selectie duo gaf ook jonge hengsten de kans. Zo is er een zeer compleet merrieveulen van Fynch Hatton (Ranamiek mv. Chagall D&R), een geweldig goed gemodelleerde Lord Romantic zoon (Rens-L mv. Apache) en hengstveulen van McLaren (Ricciardo LC mv. Vivaldi).

Genen voor de toekomst

Floris van Leuken en Pieter-Jan Berkers hebben springveulens geselecteerd waarvan de verwachtingen hoog zijn. Het draait om sport in pedigree met commerciële vaderdieren. Het gewilde Chacco Blue bloed is te vinden in de aansprekende Rush VDA (mv. Heartbreaker). In de moederlijn zijn diverse 1.40m, 1.50m en 1.60m paarden te vinden. Comme Il Faut-zoon Russell (mv. Numero Uno) is one to watch. Hij heeft een uitgesproken voorkomen en grootmoeder Utravola (v. Baloubet du Rouet) heeft meerdere nakomelingen op 1.60m niveau voorgebracht zoals Carbani (v. Carolus II) met Ali Rahmati en Mr Fuchs (v. Mr Blue) onder Marco Kutscher.

Grote namen

Recentelijk maakte Grandorado nog reclame voor zichzelf door een glansrijk debuut in de vijfsterren tijdens Indoor Brabant. In Galant van de Reeberg Z is de hengst gecombineerd met het bloed van Cicero Z van Paemel en Cash. Uit dezelfde moederlijn komt Elrado van Rowen van de Mheen en het 1.60m paard Gylord van Jan Setina. Wat ook bomvol sport zit, zijn de pedigrees van de embryo’s die de collectie rijk is. Bloed van groten der aarde zoals Emerald, For Pleasure en Chacco Blue wordt te koop aangeboden.

Bekijk hier de hele collectie die op 3 juni verkocht wordt.

Bron: Persbericht