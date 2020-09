Topveulens van Veulenveiling Midden-Nederland zijn er klaar voor

Koop uw topper van de toekomst op 2 september bij Veulenveiling Midden-Nederland! Woensdag is het zo ver! Dan komt de collectie topveulens onder de hamer van veilingmeester Johan Wilmink.

De collectie bestaat uit veulens met veel talent en mooie bloedlijnen. Onder andere de nakomelingen van Johnny Depp, Glock’s Toto jr en Koning voor de dressuur richting en springgericht over veulens van Cornet Obolensky, Bamako de Muze en Dominator Z maken dat de verwachtingen hoog gespannen zijn.

VIP-loge uitverkocht

Door de corona crisis zal de aankleding van De Nieuwe Heuvel dit jaar anders zijn dan andere jaren. De VIP-loge is dit jaar op gelijke hoogte met de veulens in de baan en biedt plaats aan 120 personen. Deze is inmiddels helemaal uitverkocht.

Online bieden

Nieuw is dit jaar de mogelijkheid om online mee te bieden. Registreren hiervoor kan via www.topveulens.nl. Voor meer informatie kan men contact opnemen met het secretariaat.

Bron: Persbericht