Trebel van den Bruël veilingtopper op de FDE International Foal Auction

Op de FDE International Foal Auction kwamen in totaal 21 veulens onder de hamer. Hieronder een heel aantal met een interessante bloedvoering. Deze zesde editie van de veiling verliep wat moeizaam, maar dat gold niet voor de nakomeling van Picasso van den Bruël. Het hengstveulen Trebel van den Bruël (Picasso van den Bruël x Special Agent Amour) was met een verkoopprijs van 16.000 euro de veilingtopper van deze zesde editie.

Trebel van den Bruël heeft veel mee: formaat, een correct fundament, een mooi exterieur met een opvallend mooie bovenlijn, veel front en kan extra bewegen. Daarnaast komt hij uit een goede en sterke moederlijn. Moeder Ma-Donna van den Bruël (Special Agent Amour x Donnerhall) heeft niet in de sport gelopen, maar is de zus van J’Adore van den Bruël die op PSG-niveau loopt. Ook van vaderskant heeft hij de nodige dressuurgenen meegekregen. Grootvader Blue Horse Zack heeft zich inmiddels bewezen tot de beste van de wereld te behoren door dit jaar o.a. de Wereldbeker in Den Bosch te winnen. Trebel van den Bruël kwam via een telefonische bieding in handen van een Nederlandse eigenaar in Frankrijk.

Na een vlotte start van de veiling bleven de prijzen voor andere interessante veulens wat steken op een wat lagere prijs. De gemiddelde veilingprijs lag met 6400 euro in lijn met voorgaande jaren. De merrieveulens Topsie van het Beukenhof (Glamourdale x Fidertanz) en Talentina van de Keihill (Daily Diamond x Webster) vonden voor een mooi bedrag (13.000 en 8000 euro) ook een nieuwe eigenaar. Bij de hengstveulens was Toto Furst VDM (Fürst Toto x Krack C) de runner up met 7000 euro.

