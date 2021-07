Trigon Foal Auction: 41.000 euro voor hengstveulen uit Roosakker-lijn

Bridgestone 2000 Z (Cornet's Balou x Echo van 't Spieveld) is op de tweede editie van de Trigon Foal Auction afgeslagen voor 41.000 euro. Het hengstveulen is gefokt uit Lady D van 't Roosakker, een volle zus van Kent Farringtons Grand Prix-paard Kaprice. Een merrieveulen van Mumbai van de Moerhoeve werd afgeslagen voor 30.000 euro.

Voor veilingtopper Bridgestone 2000 Z was er veel belangstelling uit Brazilië en Guatemala. Een koper uit Guatemala trok uiteindelijk aan het langste eind en moest 41.000 euro neerleggen voor het hengstveulen.

Drie voor 20.000 of meer

Remember Me JB (Mumbai van de Moerhoeve x Cassini II) blijft voor 30.000 euro in Nederland. Haar moeder is een volle zus van GP-paard Lucky Strike. Twee veulens werden verkocht voor 22.000 euro. Comme il Beau van Koningshof Z (Comme il faut x Voltaire) uit Eric Lamaze’s Atlete van ’t Heike gaat naar België, Vision van den Bisschop (Emerald x Heartbreaker) vertrekt naar Canada.

Bron: Horses.nl