Twee keer 16.000 euro op Belgian Foal Auction

In verband met het coronavirus moest de Belgian Foal Auction noodgedwongen verhuizen naar het internet. Dat maakte het resultaat er niet minder om: gemiddeld brachten de veulens 10.000 euro op.

In twee delen werden de veulens geveild (lees hier meer over deel 1). Toppers in het tweede deel waren Utopia van ’t Gelutt (Eldorado van de Zeshoek x For Pleasure) en Umerald van ’t Kapelhof (Emerald x Nabab de Reve) met een prijs van 16.000 euro. Die laatste gaat naar Argentinië. De eerste blijft in België.

De nafok van Emerald was geliefd in de Belgian Foal Auction. Gisteren leverde hij ook al twee toppers.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl