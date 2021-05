Unieke May Deals collectie biedt uitzonderlijk merrieveulen

Vanaf maandag 24 mei om 12 uur is de May Deals collectie te ontdekken op www.horsedeals.auction. Meer dan honderd unieke loten telt de collectie! Het grootste aantal wordt uiteraard vertegenwoordigd door de diepvries rietjes, maar daarnaast biedt de collectie negen top gefokte en atletische veulens aan. En uniek wordt deze veiling daardoor zeker!

Er zijn maar liefst drie merrieveulens van Chacco Blue in de aanbieding, dat op zich is reeds uniek, maar het veulen Valeur de Regor is helemaal uniek dankzij haar moederlijn Centa de Muze x Walloon de Muze x Qerly Chin. Dit is dan ook hét meest bijzondere en exceptionele veulen dat ooit in een veiling aangeboden werd. Centa de Muze heeft nu reeds twee nakomelingen op 1.60 niveau en verder nog heel wat aankomend talent. Haar moeder Walloon de Muze presteerde zelf op 1.60 net als diens moeder Qerly Chin. De andere Chacco’s zijn combinaties met Carrera VDL

en Comme il faut (Roosakker moederlijn).

Interessante veulens

Een kleindochter van Kassandra van ’t Roosakker is HorseDeals Princess Impressive, die haar naam niet gestolen heeft! Ze heeft daarbovenop Dominator Z als vader. Verder nog nakomelingen van Diarado, Grandorado TN, Aganix du Seigneur en Diaron. HorseDeals Prince Confident (Total US x Negro) is het enige veulen uit de dressuurrichting en komt rechtstreeks uit de moederlijn van GP-merrie Sisther de Jeu. Grootmoeder O. Esther is een elitemerrie die maar liefst drie GP-paarden gaf met Asther de Jeu, Brother de Jeu en Esther SVN.

D.V. rietjes

Bij de diepvries rietjes is het af te wachten of de toppers van de vorige veiling ook nu weer de hoogste prijzen zullen cashen; Nixon van het Meulenhof, Uricas vd Kattevennen, Chacco Blue, Conthargos en For Pleasure zitten dus opnieuw in het aanbod en bij de dressuurhengsten zijn Total US, Stedinger, Gribaldi, Sir Donnerhall en Ampère er ook weer bij.

Embryo’s

De collectie wordt vervolledigd met nog tien embryo’s waarvan drie ingeplant (veulens verwacht in 2021). Hier is Chacco Blue ook weer meermaals vertegenwoordigd en dat in combinatie met de allerbeste moederlijnen. Een ingeplante embryo is er ook met de combinatie Pegase van ’t Ruytershof x Charade de la Roque (v. Coltaire Z) die via Walloon de Muze (1.60) naar Qerly Chin (1.60) gaat. Bij de ingevroren embryo’s zijn er met Chacco Blue x Bellissima I en Emerald x Deichgraefin I twee Holstein-stammen in de aanbieding.

De May Deals collectie biedt dus voor elk wat wils!

Bieden kan t.e.m. 31 mei op www.horsedeals.auction.