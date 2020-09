Vaderland-hengstje voor 23.000 euro afgeslagen in Borculo

Stal Brouwer Auctions was vandaag bij Kerkemeijer in Borculo met hun tweede veiling van dressuurveulens. Professor W.S. (v. Vaderland) was het duurste veulen van de avond. Het hengstje is naar een bekende Nederlandse dressuurstal verkocht voor 23.000 euro.

Pretty Dolly (v. Let’s Dance x Metal) is op het laatste moment aan de collectie toegevoegd als wild card. Zij ging naar Stoeterij Melinahof voor 21.000 euro. Het hengstje Pirate (v. Secret) is verkocht naar een bekende opfokstal in Westfalen, voor 20.000 euro.

Fontaine

Lenick (v. Le Formidable) leverde 10.000 euro op en dezelfde prijs werd gegeven voor Perfect Dancer (v. Let’s Dance SB). Twee veulens van Fontaine gingen voor goede prijzen weg: Passoa en Princeton, die uit het zelfde stammetje komt als Denise Nekemans Boston. Voor Pronto Baio (v. Kjento) werd 7.500 betaald.

Hybride veiling

Er wordt zowel live als online geveild. Ook zondag kunnen kopers nog live bij de veiling van de springveulens zijn, zo wordt gemeld. Publiek is ook van harte welkom.

Bron: Stal Brouwer Auctions / Horses.nl