Van Olst Sales: bijna 14.000 euro gemiddeld per veulen

De eerste Van Olst Sales Online veulenveiling is zojuist afgelopen. 13 veulens kwamen onder de hamer voor een totaalbedrag van 179.500 euro en de gemiddelde prijs van 13.800 euro per veulen. De veilingstopper was de Kjento-nakomeling Princeville die voor 32.000 euro van eigenaar verwisselde.

Het op één na duurste veulen was het merrieveulen Phelicity. Ook dit veulen heeft als vader Kjento en eindigde voor 26.000 euro bij haar nieuwe eigenaar in Duitsland. Het derde geld was voor het Glamourdale-veulen Pippa d’Orlandaise (mv. Indoctro). Dit merrieveulen is veelzijdig gefokt als halfzus van Grand Prix dressuurpaard Uzzo en Grand Prix Springpaard All-in.

Tevreden over het verloop

“We zijn super tevreden over het verloop van de veiling én de prijzen die de veulens hebben opgebracht. Stuk voor stuk zijn het kwaliteitsvolle veulens; de eigenaren hebben er heel goede toekomstige sport- en fokpaarden gekocht”, vertelt Gertjan van Olst .

Bron: VanOlstSales