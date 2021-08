Van Olst Sales veulenveiling: veulens met kwaliteit, sport en toekomst!

Na de zeer succesvol verlopen Van Olst Sales online veulenveilingen van vorig jaar, is Van Olst Horses ook dit jaar van de partij met een opvallende collectie. Alle dit voorjaar geboren veulens stammen af van Van Olst-hengsten, en dan weet je: veulens met kwaliteit, met sport en met toekomst! Bieden kan vanaf 6 augustus en de afslag is op maandag 9 augustus om 20.00 uur.

In totaal komen er 26 veulens onder de virtuele hamer.

Bekijk de Van Olst Sales veulenveiling collectie!

Veulenveiling: aanmelding geopend!

Kjento, Glamourdale, Everdale … en meer

Vorig jaar gooiden de nakomelingen van verrichtingstopper en blikvanger Kjento al hoge ogen in de veiling. Zijn nazaten Princeville JT (mv. Lord Leatherdale) en Phelicity (mv. Desperado) brachten vorig jaar 32.000 en 26.000 euro op en vertrokken naar kopers in de Verenigde Staten en Duitsland. Ook deze keer is Kjento volop vertegenwoordigd als vaderdier, net als Glamourdale en Olympische hengst Everdale (teambrons en dertiende in de Kür-finale met Charlotte Fry). Van toekomsttalent Lantanas worden ook enkele veulens gepresenteerd.

Nr. 1: Reve de Rome (hengst, Everdale x Metall x Levantos II)

Uiteraard mag in deze veiling geen veulen ontbreken van de Olympische hengst Everdale. Zijn zoon Reve de Rome doet in veel denken aan zijn vader. Front, bergop en drie méér dan uitstekende basisgangen kenmerken deze bruine eyecatcher. Zijn moeder To Sydney is elite, werd uitgebracht in de Z-dressuur en is o.a. de moeder van de vorig jaar in de eerste Van Olst Sales Online geveilde Lucky Bird, die nu in Australië furore maakt. Ze is tevens de moeder van het Z2-dressuurpaard Journey C (keur sport, v. Lord Leatherdale).

Nr. 3: Rumble VDK (hengst, Lantanas x Negro x Sandro Hit)

Ook van Lantanas zijn enkele zeer beloftevolle veulens geselecteerd, waaronder deze hengst Rumble VDK. Model, houding en actie in alle drie de gangen, waarbij Lantanas hier gecombineerd is met een ster preferente merrie van de preferente topvererver Negro. Deze Cantasia is o.a. de moeder van het Z-dressuurpaard Gina (v. Lord Leatherdale). Hierna zien we de Sandro Hit-merrie Fantasia, die moeder is van het Zware Tour-paard D’Angelo (v. Zucchero), het internationale dressuurpaard Extasia (v. Zucchero), het Lichte Tour-dressuurpaard Aniko (v. Negro) en het ZZ-Licht-paard Zimone O (v. Lord Sinclair). Dit alles bij elkaar maakt krachtpatser Rumble VDK interessant als toekomstig sportpaard, maar is hij ook zeker interessant voor de hengstenkeuring!

Nr. 4: Rayah (merrie, Glamourdale x Sandreo x Gribaldi)

Wereldkampioen en Grand Prix-dressuurpaard Glamourdale tekent voor het vaderschap van deze zeer kwaliteitsvolle merrie. Ze is nog jong, op het moment van filmen krap 6 weken, maar deze ballerina laat zien over balans, houding, schakelvermogen en kracht te beschikken in zowel de draf als de galop. Tel hierbij op dat ze ook nog eens goed stapt en een model heeft waar je u tegen zegt. Alle mogelijkheden als toekomstpaard liggen voor haar open. Ze is gefokt in combinatie met de Elite sport dressuur-merrie Ditina, die verdienstelijk in het ZZ-Licht heeft gelopen. Grootmoeder Sitina (v. Gribaldi) is keur preferent en moeder van o.a. Edison H (v. Johnson), die Zware Tour geklasseerd is.

Nr. 14: Rivoli ST (hengst, Kjento x Ferdaux x Chronos)

De zwarte krachtpatser Kjento tekent voor het vaderschap van deze Rivoli ST. Dit nog jonge veulen toont alles wat je van een jong veulen wenst: balans, vermogen tot schakelen, houding, mechaniek etc. Zijn moeder L’Odette B stamt af van de jonge hengst Ferdeaux en is een halfzus van de goedgekeurde hengst Bon Bravour (v. Painted Black) en het Grand Prix-paard Don Bravour (v. Painted Black). Tevens komen er uit de directe moederlijn verschillende succesvolle sportpaarden.

Nr. 21: Ricardo B (hengst, Jayson x Lord Leatherdale x Negro)

Ricardo B is een zwarte hengst die model en beweging verenigt met een bijzonder interessante afstamming. Zijn moeder Gwendolyn is ster en is enkel als fokmerrie gebruikt. Haar dochter Pearl werd vorig jaar tijdens de Van Olst Sales Online verkocht naar Amerika voor 18.000 euro. Grootmoeder Dereina liep internationaal Lichte Tour onder Femke Onderlinden De Bruijn en overgrootmoeder Reina liep zelf Lichte Tour en was kampioen op de NMK. Deze Reina is onder andere de moeder van Elegance (v. Negro), die op de Olympische Spelen van Tokio uitkwam onder Beatrice Ferrer Salat.

Bekijk alle 26 veulens.

Aanmelden en bieden

U kunt zich nu aanmelden en registreren om mee te kunnen bieden.

Bieden kan vanaf 6 augustus.

De afslag is op maandag 9 augustus om 20.00 uur