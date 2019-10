Vanaf volgend jaar geen dressuurveulens meer in Limburgse Veulenveiling

Springveulens hadden in de voorgaande negentien edities al de overhand in de collecties van de Limburgse Veulenveiling, maar vanaf volgend jaar wordt de specialisatie verder doorgevoerd. "We hebben mensen aangetrokken die de dressuurfokkerij en -wereld van binnen en buiten kennen, maar om diverse redenen is het lastig gebleken de dressuurveulens goed te vermarkten op onze veiling", vertelt Paul Hendrix.