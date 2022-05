Op de Ponyforum GmbH Auktion kwamen 34 veulens onder de spreekwoordelijke hamer. De benjamin van de collectie werd ook de duurste: voor 9.500 euro verhuist het hengstveulen New Planet RB (FS New Chance x Der Feine Lord AT) naar Niedersachsen.

Nougat IP (FS Numero Uno x The Breas of my Mobility) leverde 9.000 euro op. Voor 7.500 euro vond Noir de Lieth (Neverland x Cebulon) een nieuwe eigenaar.

26 van de 34 veulens vonden een nieuwe eigenaar. Zij brachten een gemiddelde van 4.768 euro op.

Alle veilingresultaten.