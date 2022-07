Veilingtopper Mount St. John Foal Auction voor 30.000 euro naar Nederland

MSJ Total Dannebrog (Total Diamond PS x Vitalis) is op de Mount St. John Online Foal Auction voor 30.000 euro naar Nederland verkocht. Het merrieveulen komt uit een halfzus van de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Zoom (Zack x Don Schufro).

Het één na duurste veulen, MSJ Suave (Secret x Totilas), gaat voor 26.000 euro naar Duitsland. Dit hengstveulen is gefokt uit de KWPN-merrie Nolet Begijnhoeve, een halfzus van KWPN-hengst Johnson. Voor MSJ Bingo (Bon Coeur x Bordeaux) werd 21.500 euro neergelegd. Voor dit geld blijft het hengstveulen uit de moederlijn van het Grand Prix-paard Zygrande le Coupied (v. Krack C), KWPN-hengst Dorado (v. Krack C) en het Olympische paard Nadine (v. Partout) in Groot-Brittannië.

