Veilingvolgorde Veulenveiling Prinsjesdag bekend

62 spring- en dressuurveulens komen dinsdag 15 september onder de hamer op Veulenveiling Prinsjesdag en hier vindt u de veilingvolgorde. Vanaf 14:00 uur worden deze exclusieve veulens geveild door veilingmeester Koen Olaerts en u kunt zowel ter plaatse als online meebieden op de interessante collectie.

Veulenveiling Prinsjesdag start aanstaande dinsdag om 14:00 uur met het goede doel; een deel van de opbrengst van merrieveulen Quality of Darena WD Z (Quabri de l’Isle x Celano) gaat naar onderzoek naar de behandeling van melanoomkanker. Vervolgens verschijnen de 38 springveulens en 24 dressuurveulens afwisselend in de baan en kunnen zowel live als online bieders hun bod uitbrengen.

Klik hier voor de veilingvolgorde

Van Jameson RS2 tot Totilas, van Le Formidable tot For Romance I

De dressuurcollectie bestaat uit een streng geselecteerde groep veulens – samengesteld door selecteurs Lauw van Vliet en Jacques Verkerk. Excellente hengst- en merrieveulens met de beste afstammingen maken deel uit van de collectie. Denk aan nakomelingen van veelbelovende hengsten als Jameson RS2, Just Wimphof, Livius, Le Formidable en Kjento; maar ook veulens van bewezen Grand Prix-hengsten zoals Totilas, Painted Black, Glock’s Toto Jr. en For Romance I.

Bekende moederlijnen zijn ook vertegenwoordigd, waaronder de prestatielijn van Wim van der Linde uit Texel, de stam van Jerich Parzival, Governor en TC Athene, de Sonnevanck-lijn en nog vele anderen.

Halfbroers van Harley van de Bisschop & Halifax van het Kluizebos

Fred van Straaten en Willem van Hoof wisten voor deze september-editie ook het onderste uit de kan te halen voor de springcollectie. Neem bijvoorbeeld Harley Optimus Z, de driekwart broer van Global Champions Tour-winnaar Harley van de Bisschop. Of Umano de W&S – een Chacco Blue-zoon uit dezelfde moeder als voormalig nummer één van de wereld Halifax van het Kluizebos.

Ook een kleindochter van oud-wereldkampioene Liscalgot en een rechtstreekse zoon van de olympische merrie Gibrouille du Lys maken deel uit van de collectie. Verder zijn de stammen van Qerly Chin, Glock’s London, Usha van ’t Roosakker, Emerald, VDL Glasgow van ’t Merelsnest & Sapphire, Havinia & Zinius, Vindicat W & Woklahoma, Valentina van ’t Heike en Larthago ruimschoots vertegenwoordigd door zowel interessante merrie- als hengstveulens.

Optreden van TVOH-zanger Danilo Kuiters

Veulenveiling Prinsjesdag mag aanstaande dinsdag een beperkt aantal gasten ontvangen. Wilt u aanwezig zijn als VIP-gast? Meldt u zich dan snel aan via [email protected] voor de laatste VIP-kaarten. De organisatie van Veulenveiling Prinsjesdag zal aanstaande dinsdag weer haar uiterste best doen om de unieke Prinsjesdag-ambiance neer te zetten. De VIP-gasten worden getrakteerd op een royaal VIP-arrangement inclusief diner, een uitgebreid drankarrangement en hapjes. Ook zorgt Veulenveiling Prinsjesdag weer voor entertainment met onder meer een optreden van de Nederlandse zanger Danilo Kuiters – halve finalist in The Voice of Holland.

Online meebieden

Via het online biedsysteem van ClipMyHorse.TV Auctions kunt u aanstaande dinsdag vanaf 14:00 uur ook online meebieden op de 62 Prinsjesdag-veulens. Ga naar https://online.prinsjesdag.eu/register om u te registreren als bieder en log aanstaande dinsdag in via www.prinsjesdag.eu of https://online.prinsjesdag.eu/auctions om mee te bieden op de veulens. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected] of telefonisch +316 10469127 (Linda Mailly).

Veilingvolgorde

Bron: Persbericht