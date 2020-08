Veulenveiling Midden-Nederland maakt zich klaar

De organisatie van het 18e jaar topveulens veilen is in volle gang.

Deze 18e editie is tevens de start van de eerste online versie van veulenveiling Midden-Nederland. Een mooie nieuwe en blijvende ontwikkeling.

Hoewel de veiling dit jaar niet vrij toegankelijk is voor publiek zijn er wel 120 VIP plaatsen beschikbaar gesteld. Een select gezelschap kan op 2 september de veiling live meemaken en genieten van de sfeervolle entourage op De Nieuwe Heuvel te Lunteren.

Volgend jaar als vanouds

“We hopen volgend jaar weer als vanouds al het publiek toe te kunnen laten maar gezien de omstandigheden zijn we blij dat onze veiling op deze manier door kan gaan”, aldus voorzitter Joop van Wessel.

Fokkers-plein

Het bestuur van de veiling is juist voor de fokkers blij dat de veiling ook dit jaar doorgang kan vinden. Voor hen is een fokkers-plein ingericht met goed zicht op de veulens in de baan. Uiteraard worden de geldende RIVM maatregelen in acht genomen.

Registreren en live-stream

Registreren kan via www.topveulens.nl zelfs tot het moment dat het veulen in de baan is. De veiling is live te volgen via de website van Veulenveiling Midden-Nederland en ClipMyHorse.

Programma

Op woensdag 2 september worden de veulens om 14.30 uur gepresenteerd. De veiling begint om 18.15 uur.

Bron: Persbericht