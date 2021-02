Veulenveiling Prinsjesdag begint seizoen met embryo veiling

In de huidige, onzekere tijden denkt Veulenveiling Prinsjesdag graag in oplossingen en mogelijkheden om zowel de fokkers als het vaste klantenbestand te kunnen bedienen. Veulenveiling Prinsjesdag gaat daarom dit jaar naast een hybride veiling wederom online veilen. Buiten een online veiling op 2 maart a.s. voor interessante embryo’s zal er een vroege veulenveiling plaatsvinden op 18 mei.

Daarnaast is Prinsjesdag aanwezig tijdens het prachtige concours van de familie Schuttert in Ommen op 10 juli a.s. Als laatste staat de hybride veiling gepland op 14 en 15 september. Voor zowel de vroege veulen- als de embryo veiling kunt u uw fokproduct vanaf heden inschrijven!

Veilen van drachten

De eerste online veiling staat op de agenda voor dinsdag 2 maart a.s. In deze veiling zullen enkele genetische zeer interessante dressuur- en springembryo’s en drachten verkocht worden. Selecteur Fred van Straaten, samen met Willem van Hoof verantwoordelijk voor de springveulens: “We gaan dit jaar voor het eerst drachten verkopen, dus veulens die gewoon in de eigen merrie zitten en tot het spenen bij de fokker blijven. Het voordeel hiervan is dat er geen rompslomp is van het heen en weer brengen van draagmerries etc. Je kan het zien als een extra service naar de kopers toe.” Van Straaten hoopt te kunnen selecteren uit het grote klantenbestand: “Als je kijkt naar onze referenties heeft Veulenveiling Prinsjesdag reëel veel sportpaarden opgeleverd. Dus het blijkt dat onze fokkers weten waar ze mee bezig zijn!”

Vroege veulenveiling

Een andere service is de vroege online veulenveiling op 18 mei. Selecteur voor de dressuurveulens Cas van der Oord legt uit: “Dressuur- en springveulens die in februari, of zelfs januari, worden geboren zijn moeilijk te selecteren voor een veiling in september. Tegen die tijd zijn het halve jaarlingen en zijn ze niet op hun commercieelst. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om deze veulens online te veilen in mei zodat fokkers toch de mogelijkheid krijgen hun fokproducten goed te verkopen.” Samen met Lauw van Vliet is Cas verantwoordelijk voor de te selecteren dressuurveulens.

Kracht van prestatie

Zoals inmiddels bekend hanteert Prinsjesdag het adagium “Kracht van Prestatie”, wat inhoudt dat de te veilen fokproducten afstammen van merries die zelf in de sport gelopen hebben, sport gegeven hebben of uit moederlijnen komen die buitengewone prestaties geleverd hebben. Verwacht u een veulen van een merrie die aan deze criteria voldoet of heeft u een (icsi) embryo dat interessant is voor de Prinsjesdag veiling? Dan kunt u het opgeven voor de embryo- of veulenveiling via het inschrijfformulier op de website van Prinsjesdag: www.prinsjesdag.eu

Agenda Prinsjesdagveiling 2021

Dinsdag 2 maart veiling embryo’s dressuur & springen

Dinsdag 18 mei veiling vroege dressuur- & springveulens

Zaterdag 10 juli veiling springveulens

Dinsdag 14 & woensdag 15 september veiling dressuur- & springveulens

Bron: Persbericht