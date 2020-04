Veulenveiling Prinsjesdag gaat vanaf juni online veulens veilen

Vanwege de huidige omstandigheden gaat Veulenveiling Prinsjesdag vanaf juni op de derde dinsdag en woensdag van de maand tien springveulens en tien dressuurveulens online veilen via Prinsjesdag Online. Dit initiatief is opgezet om zowel de trouwe fokkers als het vaste klantenbestand te kunnen bedienen.

De eerste editie zal dinsdag 16 en woensdag 17 juni plaatsvinden en de veulens zullen live worden geveild via het online veilingplatform Prinsjesdag Online. Veulenveiling Prinsjesdag streeft ernaar deze online veilingen tenminste tot september maandelijks te organiseren.

De selectiecommissie van Veulenveiling Prinsjesdag werkt ook bij de online edities onder het motto ‘De Kracht van Prestatie’ en zoekt naar de beste en meest interessante veulens. Omdat Veulenveiling Prinsjesdag transparantie hoog in het vaandel draagt, zal de beschikbare informatie en het foto- en videomateriaal van de veulens nog uitgebreider inzichtelijk zijn.

Jaarlijkse veiling in september

Ondertussen brainstormen het bestuur en de organisatie van Veulenveiling Prinsjesdag door over de mogelijkheden wat betreft de geplande veiling van 15 en 16 september en worden de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen nauwlettend in de gaten gehouden. Veulenveiling Prinsjesdag tast alle opties af en hoopt spoedig een definitief besluit te kunnen nemen omtrent de jaarlijkse veiling in september.

Inschrijven online editie

De inschrijvingen voor de online edities zijn vanaf heden geopend en u kunt uw veulen aanmelden via de website www.prinsjesdag.eu. De centrale selectiedagen komen voor 2020 te vervallen, maar inachtneming van alle overheids- en RIVM-protocollen heeft de selectiecommissie graag met u contact omtrent het selecteren van uw veulens.

Bron: Horses.nl / Persbericht