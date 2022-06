Veulenveiling Prinsjesdag lanceert spectaculaire collectie voor CSI Ommen

Met een spectaculaire collectie springveulens én rijpaarden mikt Veulenveiling Prinsjesdag op een sterke comeback op CSI Ommen na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie. Dit fantastische evenement van familie Schuttert heeft een enorme uitstraling en internationale erkenning opgebouwd en Veulenveiling Prinsjesdag is trots om voor de derde keer een veiling te mogen organiseren op dit driesterren concours. Dit jaar naast acht excellente springveulens ook vier uiterst getalenteerde sportpaarden, zorgvuldig geselecteerd door medeorganisator Hendrik-Jan Schuttert.

Familie Schuttert en Veulenveiling Prinsjesdag hebben al jaren een uitstekende relatie en met deze editie op CSI Ommen gaat de samenwerking nog een stap verder. Hendrik-Jan Schuttert biedt vier zeer getalenteerde springpaarden aan in de veiling op zaterdagavond 9 juli. Naast de springpaarden heeft Veulenveiling Prinsjesdag een exclusieve collectie springveulens geselecteerd.

Acht interessante springveulens

De veulencollectie bestaat uit acht interessante springveulens afstammend van de beste hengsten uit de meest toonaangevende stammen. Neem bijvoorbeeld Elton BN Z – een hengstveulen van Emerald uit de fameuze stam van Fair Light, Epleaser en Valentina van ’t Heike. Of Waldemar van den Berg, een zoon van toptalent Ermitage Kalone uit de Van ’t Roosakker familie. Een andere eyecatcher is zonder meer Samoa W – zoon van Rolex Grand Prix-winnaar Tobago Z uit de zus van Nixon van ’t Meulenhof, Emerald, Ilusionata van ’t Meulenhof en nog vele meer. De Aganix du Seigneur-dochter Wonder Girl 3 Leien is ook een fokkersdroom; zij is namelijk een merrieveulen uit de beroemde lijn van Qerly Chin.

Vier springpaarden

Vier springpaarden werden door Schuttert Sporthorses geselecteerd voor de veiling op CSI Ommen. Drie getalenteerde vijfjarigen en één zeer veelbelovende zesjarige completeren de collectie. Opvallend is de vijfjarige Morrison O.A. (Apardi x Carrera VDL) die als veulen werd aangeschaft door familie Schuttert op Veulenveiling Prinsjesdag en zich nu heeft ontwikkeld tot een uiterst getalenteerde springpaard met afdruk, voorzichtigheid en reflexen. De vijfjarige Diamant de Semilly-dochter Marabel W is op haar beurt een heel modern springpaard met veel potentieel voor de grote sport; de Zapatero VDL-zoon Mister Rossi is de meest ervaren vijfjarige van de collectie en valt op door zijn rijdbaarheid, enorme vermogen en instelling. De zesjarige hengst Luciano is misschien wel het meest veelbelovende talent; deze zoon van Grand Slam VDL beschikt over alle ingrediënten om uit te groeien tot een internationaal talent.

Het programma voor Veulenveiling Prinsjesdag op CSI Ommen is als volgt:

Donderdag 7 juli 2022

Presentatie springpaarden | 18:30 uur

Vrijdag 8 juli 2022

Uitproberen springpaarden | Gehele dag

Aankomst veulens op veilingterrein | 12:00 uur

Presentatie veulens | 18:00 uur

Zaterdag 9 juli 2022

Stalbezichtiging veulens | Gehele dag

Veiling totale collectie | 21:00 uur

*Tijden zijn onder voorbehoud van het definitieve programma van CSI Ommen

Toegang

Entree tot het evenement is gratis. Voor meer informatie over de veiling en de gehele collectie vind je hier.