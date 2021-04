Viva Vitalis met 17.000 euro veilingtopper Westfaalse-veulenveiling

Bij de Westfaalse-veulenveiling is Viva Vitalis (v. Vitalis) de veilingtopper van de online-veiling. Het merrieveulen werd voor 17.000 euro verkocht en blijft in Duitsland.

Er gingen zestien veulens onder de virtuele hamer. De gemiddelde prijs van deze veiling was 8.406 euro. Van de zestien veulens bleven er vijftien veulens in Duitsland. Pony veulen Deep Snow S (v. D-Gold AT) is voor 6.750 euro geveild aan een Amerikaanse bieder.

15.500 euro

De tweede topper van deze veiling was hengstveulen Celsius MR. De Cornet Obolensky-nakomeling leverde 15.500 euro op.

Bron: Horses.nl