Voorbereidingen tweede Drentse Veulenveiling in volle gang

Het veulenseizoen is alweer in volle gang net zoals de voorbereidingen voor de tweede Drentse Veulenveiling. Deze wordt op vrijdag 26 augustus bij de Sunrise Stables in Assen georganiseerd. Arjen Vos, voorzitter van de stichting Drentse Veulenveiling, geniet nog na van de eerste editie in 2021.

Er werd een mooie selectie veulens geveild die goed werd verkocht, de accommodatie voldeed aan alle verwachtingen en er heerste een gezellige sfeer. ‘Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om een tweede veulenveiling in Assen te organiseren’, aldus een trotse Arjen Vos.

Selectie veulens

Arjen vertelt dat de ervaren en fanatieke selectiecommissie bestaande uit Matthieu Frings, Wicher Vlot, Mense Toering binnenkort weer op pad gaat om veulens te selecteren. Deze selectiecommissie geniet het vertrouwen van de fokkers en daarom is het bestuur ervan overtuigd dat er ook dit jaar weer mooie dressuur- en springveulens geveild kunnen worden in Assen. De selectiecommissie beoordeelt de aangeboden veulens en nodigt deze vervolgens uit voor de selectiedag en voor de foto-/videodag.

Oog voor talent

Dat de commissie oog heeft voor talent blijkt wel uit het feit dat eind vorig jaar het Springpaard Fonds Nederland (SFN) de vierjarige Mister SFN heeft aangekocht. Dit paard werd als veulen geveild op onze veiling. Ook is Arjen blij met de medewerking van diverse hengstenhouders die hun accommodatie beschikbaar stellen voor een selectiedag. Zo worden de veulens o.a. geselecteerd bij Team Nijhof, Reinie Tewis, VDL Stud, Zwartjens Sporthores, Stal Albert Lueks, Stal Veenstra, Delta Manege en Stal Wilting. Tijdens de foto/video-dag en tijdens de veiling zijn ook studenten van MBO Terra die een hippische opleiding volgen druk bezig om alles goed te laten verlopen. Zo kunnen zij het geleerde ook in de praktijk brengen.

Veiling

Tijdens de veiling op 26 augustus a.s. laten de veulens zichzelf zien. De jongere veulens blijven vaak bij hun moeder in de buurt terwijl de iets oudere veulens meestal frank en vrij en met bravoure de baan in draven. Onder leiding van ervaren veilingmeester Johan Wilmink wordt geprobeerd om ieder veulen zo goed mogelijk te verkopen. Kopers kunnen niet alleen fysiek bieden maar ook online want ook tijdens deze editie maken wij weer gebruik van Clipmyhorse. “Maar wij hopen natuurlijk dat de kopers op 26 augustus fysiek aanwezig zullen zijn omdat het bestuur van de Drentse Veulenveiling de Drentse gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan”, besluit Arjen Vos.

Bron: Persbericht