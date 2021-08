Wederom primeur voor Grand Prix Sales: Stud de Nyze veilt voor de eerste keer veulens uit topmerrie Urmina

De tweede editie van Grand Prix Sales heeft wederom een primeur. Van Stud de Nyze worden een Chacco Blue hengst- en merrieveulen geveild uit topmerrie Urmina. Urmina (Heartbreaker x Saygon) is de moeder en grootmoeder van vele internationale succesvolle Grand Prix-paarden en goedgekeurde hengsten, zoals Calvino de Nyze, Calvino II de Nyze, Absie en bijvoorbeeld C-Hunter van Lucas Porter.

Naast interessante Chacco Blue-nakomelingen veilt Grand Prix Sales ook een merrieveulen van Cornet Obolensky uit de volle zus van Emerald van ’t Ruytershof en een hengstveulen van For Pleasure uit de volle zus van Jewel van ’t Heike. De actuele sport is ook dichtbij. Hengstveulens van Balou de Reventon en Colorit Z zijn nauw verwant aan Grand Prix-paarden Haraminka P en Fleur Sinaa die beide in 2021 zeer succesvol zijn in de CSI5* en CSI4*. Zeer interessant zijn ook de merrieveulens van Chacco Bay, Don VHP Z en Stakkato Gold en de atletische hengstveulens van Conthargos en All Star 5, allen uit bewezen moederlijnen met veel Grand Prix paarden.

Faces en paces

Totilas en Bordeaux drukken stempel op de dressuurcollectie van Grand Prix Sales. Van Total Hope, Mansion en Fürst Toto zijn drie goed bewegende hengstveulens met veel kwaliteit geselecteerd. Ook Bordeaux en Le Formidable hebben drie eye catchers in de veiling. Van de veelbelovende hengsten Jameson RS2, So Perfect, Dynamic Dream, Fontaine TN en Daily Diamond zijn aansprekende hengst- en merrieveulens geselecteerd uit excellente moeders en moederlijnen.

Online bieden

Online bieden is mogelijk op 10 augustus (springveulens) en op 11 augustus (dressuurveulens) vanaf 10.00 uur. De veiling van het eerste veulen loopt af om 20.00 uur. Om online te kunnen bieden, moet u zich eerst registreren op de website. Telefonisch bieden is ook mogelijk.