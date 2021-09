Z Quality Auction: Heartbreaker nog altijd begeerd, 86.000 euro voor volle broer Hardrock Z

Geen enkel veulen dat voor minder dan 16.000 euro werd verkocht, een omzet van 1,23 miljoen euro, een gemiddelde prijs van dik 34.000 euro en acht veulens die voor meer dan 50.000 euro werden verkocht. En dat was nog maar de eerste avond van de Z Quailty Auction op de Wereldkampioenschappen in Lanaken. Met zekerheid kan gesteld worden: beter dan op Zangersheide worden springveulens niet verkocht. En kopers zijn blijkbaar blij dat ze weer in de zaal hun hand kunnen opsteken in plaats van achter een schermpje.

De dit voorjaar overleden Heartbreaker leverde de topper op de eerste avond. Voor 86.000 euro werd History JT Z (mv. Carthago), de door Johan Thijs gefokte volle broer van Hardrock Z, verkocht naar Zuid-Afrika. Maar dat was lang niet de enige topper van de avond.

76.000 euro voor Balou du Reventon uit moeder Emerald

Zo was er 76.000 euro voor Brillante di Villagana Z. Een zeer interessant gefokt hengstveulen. Een zoon van Balou du Reventon, die niet alleen een onuitwisbare indruk achterliet in Aken vorige week onder Brian Moggre, maar ook sinds kort de aanvoerder is van de HorseTelex Results E-ranking.

Vijf keer Chacco-Blue boven de 50.000 euro

Voor niet zo veel minder (74.000 euro) Cosa Nostra SA Z (Chacco-Blue uit Daniel Blumans Sancha LS v. Chin Chin). Ook boven de 50.000 euro kwam een Chacco Blue uit de moeder van Peder Fredericsons All In. Deze Chac Lady vd Berghoeve Z ging voor 66.000 euro. Een derde Chacco-Blue, Clay de Nyze Z (uit een moeder die al twee 1,60m. paarden leverde v. Heartbreaker), ging voor 58.000 euro. Chacstar 2000 Z (Chacco-Blue uit de moeder van Dominator Z) ging voor 56.000 euro. Datzelfde bedrag was er voor Chacco’s Design JT Z (Chacco-Blue uit de volle zus van Hardrock Z)

In totaal viif Chacco-Blue’s boven de 50.000 euro dus!

Tenslotte was er ook nog 52.000 euro voor Cumano van de Berghoeve Z (Cumano x Diamant de Semilly)

Alle prijzen

History JT Z